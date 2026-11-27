Cuando buscamos una buena experiencia culinaria podemos pensar en la sazón de los platillos o la historia del vino que acompaña a estas comidas, pero hay un elemento que muchas veces no se nos pasa por la cabeza y que puede ser clave en cómo percibimos los sabores: las copas donde servimos nuestras bebidas.

El tipo de copa no es una cuestión de etiqueta o estética, sino de física y sensorialidad. El diseño del recipiente (su volumen, la amplitud de la abertura y el grosor del cristal) dicta la forma en que los aromas se concentran antes de llegar a la nariz y regula la evaporación del alcohol, por lo que permite que el líquido respire sin que las notas más sutiles de la bebida se pierdan en el aire.

Cómo elegir la copa correcta para potenciar los sabores de tu vino ı Foto: Mariana Garibay

Además de potenciar los aromas, la forma influye directamente en cómo el líquido entra en contacto con el paladar. La curvatura del borde dirige el flujo hacia zonas específicas de la lengua, modificando la percepción inicial de la acidez, el dulzor, la amargura o la astringencia. Asimismo, el tallo evita que el calor de las manos altere la temperatura ideal de servicio,lo que garantiza que se mantenga la frescura óptima.

Bajo este principio de precisión, propuestas como la de Porfirio’s Polanco integran la recomendación de firmas expertas como Riedel para demostrar que la cristalería especializada resalta las virtudes de cada cepa al encontrarse con sabores intensos, ahumados o picantes.

Se presentó el concepto Etiquetas de la casa para cada mesa, una línea de vinos disponibles en el restaurante en colaboración con diferentes casas productoras que complementa con su propuesta gastronómica mexicana.

Ya es bien sabido que un vino blanco es el acompañante clásico del pescado o que el tinto siempre va con carne roja, pero muchas veces lo servimos en copas que no potencian sus sabores al máximo.

Cómo elegir la copa correcta para potenciar los sabores de tu vino ı Foto: Mariana Garibay

Una copa wine friendly será sin duda una de cristal, ya que este material permite que las paredes sean mucho más finas, ligeras y translúcidas, realzando el aroma y sabor de las bebidas. Según los expertos, para los vinos blancos, espumosos y rosados es preferible una copa 003 por su forma de huevo, mientras que para los tintos, se acepta una copa más universal como la 001.

Al final, entender la cristalería como algo más que un simple recipiente es el paso definitivo para transformar una cena cotidiana en una experiencia gastronómica completa, donde plato, etiqueta y copa trabajan en sintonía.

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