5 ideas de diseños de uñas en tendencia para Halloween 2024

Ha llegado la época favorita de los amantes de la oscuridad y el terror: Halloween 2024 está más cerca de lo que crees y por ello, te compartimos algunos de los diseños de uñas que seguro serán tenencia entre los amantes de lo macabro.

Ya sea que quieras asustar con tus uñas, lucir elegante como un vampiro, tierna como Casper o lucir unas uñas que hagan referencia a la cultura pop, mira estas ideas de manicura de terror, pues de seguro alguno de estos diseños de uñas te robarán el aliento.

Uñas para Halloween 2024

1. Uñas sangrientas

Si eres amante del género slasher y el gore, lucir uñas ensangrentadas es perfecto para ti. Puedes adornar un francés sencillo con un rojo que brote de cada línea en tus uñas u optar por el estilo de los asesinos al lucir el rojo salpicado.

Uñas para Halloween 2024 Pinterest

2. Uñas de bruja

Si te vas a disfrazar de vampiresa o bruja en Halloween, estas son las uñas que debes de usar. Consigue el degradado con una esponja o aerógrafo y opta por colores oscuros como el negro, morado o rojo. Este último se conecta también con el estilo sangriento, logrando una mezcla espeluznante.

Uñas para Halloween 2024. Pinterest

3. Fantasmitas

Sabemos que no todo en Halloween es terror y si no quieres asustar con tus uñas, podrías seguir una de las tendencias que han estado muy fuertes este 2024: Las aura nails. Agrega estampitas de fantasma (hay algunas que hasta brillan en la oscuridad) y será adorable.

4. Telarañas

Las uñas de telaraña son una alternativa ideal si tu estilo es más sobrio, aunque de todos modos puedes hacer que sea más o menos dramática dependiendo del diseño. Úsalas para adornar tus uñas de manera sencilla o agrega una araña que podría o no ser mortal.

Uñas de Halloween 2024 Pinterest

5. ¡Beetlejuice!

No cabe duda que Beetlejuice es una de las películas de 'terror' más esperadas del año. La cinta cómica de Tim Burton con toques fantasmagóricos conquistó al mundo con su segunda entrega y por ello, las uñas que hagan referencia a los colores del personaje son un must have. ¡Hay tantas formas de hacerlo!