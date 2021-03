Cada vez más mujeres se aventuran a viajar solas, aquí 6 recomendaciones

Mujeres viajeras han existido en distintas épocas de la humanidad, algunas de ellas han sido Ida Pfeiffer, quien después de los 45 años se dedicó a recorrer el mundo; otra fue la periodista y escritora Emilia Serrano de Wilson, quien tras la muerte de su madre visitó toda América; y otro ejemplo fue la periodista Nellie Bly, quien retó a Julio Verne y le dio la "vuelta al mundo" en 72 días.

Esta tendencia, de mujeres viajando solas, se ha incrementado en la última década en 230 por ciento, de acuerdo con el más reciente artículo de la revista Harvard Business. México no es la excepción, pues según la última encuesta de Booking.com, 66 por ciento de las viajeras ha salido fuera del país sin compañía y es una tendencia que sigue aumentando, pues ellas buscan un espacio de disfrute más personal o si desean vacacionar con familiares o amigos y no es posible porque no se ajustan sus tiempos, ese no es un impedimento para que tomen sus maletas y vayan solas.

En viajes es cada vez más común encontrarse con mujeres que se aventuran a conocer nuevos lugares en solitario, desde adultas mayores que disfrutan de su tiempo libre, hasta jóvenes y adultas que deciden hacer sus recorridos con otras amigas, hermanas o sus madres, o simplemente sin compañía.

Para aquellas que gustan de los viajes en solitario o que buscan iniciarse en esta aventura les presentamos algunas recomendaciones para una experiencia más placentera.

1. Considera los destinos más seguros

Toma en cuenta el estudio Wander Women Index, un ranking de los mejores destinos para las mujeres que viajan en solitario. Éste toma en cuenta elementos como la seguridad, los derechos de las mujeres y los atractivos que presentan los países. En el listado más actual, de 2020, los 10 mejores lugares para ellas son:

Nueva Zelanda

Países Bajos

Francia

Reino Unido

Suiza

Canadá

México

España

Portugal

Alemania

2. Hospedaje seguro

Si viajas sola lo más recomendable es que optes por hoteles, pero si en tus planes está hospedarte en un hostal considera que ya hay algunos solamente para mujeres en los que podrás sentirte más segura y cómoda. Si te hospedarás a través de una aplicación, procura que sea un sitio que conocidos tuyos o amigos te hayan recomendado.

3. Planea tu itinerario

Antes de viajar haz una lista de los lugares que quieres visitar y las actividades que piensas hacer para organizar tu tiempo y conocer los costos. Si en tu destino te trasladarás en autobús esto te ayudará a conocer qué horarios son los más convenientes. Si decides ir en carro o rentar uno esto te será de utilidad para conocer; por ejemplo, qué gasolineras te quedan de paso y si están ubicadas en lugares seguros.

Actualmente existen aplicaciones como Safety Map World Wide que te indican cuáles son las zona más seguras y cuáles son las más peligrosas.

4. Infórmate de tu destino

Si viajas a otro país investiga sobre su cultura y tradiciones, pues hay naciones en las que el rol de la mujer no es igual al del hombre.

5. Mantén la comunicación

Es recomendable que le informes a tu familia o amigos de confianza las fechas en que viajarás y los destinos que visitarás, así como tu regreso. Procura llamarles o mandarles mensajes durante tu estancia. Si acudes a destinos en los que no hay señal telefónica ni de Internet, comunícate en cuanto te sea posible. Hay aplicaciones como Life360, un servicio de localización en el que puedes compartir tu ubicación en tiempo real con tu familia.

5. Cuida tus documentos

Guarda en la nube documentos como identificación, pasaporte, tarjetas u otros que creas que necesitarás. Saca copia a todos los documentos para llevarlos en tus recorridos. Es aconsejable que los originales los guardes en la caja fuerte del lugar donde te hospedas.

6. Ten los números de emergencia

Antes de viajar toma nota de los números de la policía, hospitales y embajada, además del lugar donde te hospedas.

