8 ideas de los mejores disfraces en pareja para Halloween 2024

Estamos iniciando la temporada de Halloween y es momento de ir pensando en qué nos pondremos en Noche de Brujas. Ya te mostramos los disfraces para chicas que serán tendencia este 2024, pero ahora es el turno de las parejas de enamorados que quieren presumir su amor en estas fechas.

Disfraces de Halloween para parejas

Beetlejuice y Lydia

Beetlejuice y Lydia se convirtieron en una de las parejas top tras el estreno de la segunda película del fantasma bio exorcista, pues podemos ver que el demonio está locamente enamorado de la mortal y en redes sociales destacaron que el amor era evidente. Por ello, este disfraz se convierte en uno que no puede faltar este año.

Beetlejuice y Lydia

Mavis y Johnny de Hotel Transilvania

El disfraz ideal si tu novio es pelirrojo o se parece un poco a Johnny. Es además un disfraz muy sencillo de realizar y cómodo, pues no necesitas demasiado para realizarlo.

Mavis y Johnny de Hotel Transilvania

El Fantasma de la Opera y Christine

El Fantasma de la Opera y Christine son otro de esos amores imposibles que hemos visto en el cine y en el teatro en el pasado. Sin embargo, en la noche de Halloween pueden estar juntos. Para el disfraz, la chica solo necesita un vestido blanco largo y que luzca antiguo, mientras que el hombre un traje, una máscara y una capa.

El Fantasma de la Opera y Christine

Ratatouille

Suena un poco loco, pero si quieres lucir linda de manera sencilla, nada mejor que un disfraz con corsé de animalito y qué mejor si tu pareja puede ser un chef. Sigue esta lógica y podrías hacer otras variaciones, como un cazador y un ciervo.

Otros padres de Coraline

Otra idea que es de 'couple goals' es la de los otros padres de Coraline. Este estilo es ideal para las personas que buscan algo sencillo, pues solo necesitan ponerse los ojos de botón y un atuendo similar al de la película.

Otros padres de Coraline

Morticia y Homero Addams

Morticia y Homero Addams es EL disfraz de Halloween en parejas. No hay nada que diga 'esta pareja se ama' más que representar a estos dos personajes, pues a lo largo de los años, se han convertido en una de las parejas favoritas por su amor mutuo.

Morticia y Homero Addams

Joker y Harley Quinn

Este año, veremos un cambio en los disfraces que ya se han vuelto clásicos de Harley Quinn y el Joker, pues tendremos un descanso sobre el estilo de las versiones de Jared Leto y Margot Robbie. Esto ya que veremos una versiones más serias, por el estreno de la próxima cinta de Lady Gaga y Joaquín Phoenix.

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan

Así como el año pasado un disfraz para las amantes de la cultura pop fue el de Travis Kelce y Taylor Swift, este año puede suceder lo mismo con Sabrina Carpenter y Barry Keoghan, pues la intérprete de 'Taste' se ha vuelto toda una estrella. Por ello, pueden inspirarse en este look del video 'Please please please', donde todo lo que debe hacer él es vestirse de negro como un bad boy.