Estos serán los disfraces para chicas en tendencia para las fiestas de Halloween 2024

Ya casi estamos en el mes más aterrador del año y aunque parece todavía lejano, la realidad es que Halloween ya está a la vuelta de la esquina, por lo que si planeas disfrazarte este año, es momento de que busques de qué será para que no te agarren las prisas.

No cabe duda que Halloween es la fecha favorita de muchos, pues es el momento ideal para dejar a un lado la normalidad y divertirse. Esto incluye muchas veces acudir a las aclamadas fiestas de disfraces, en las que todos tratan se verse tan aterradores, divertidos (o sexys) como puedan.

Por ello, ahora te compartimos algunos de los disfraces que serán tendencia este 2024 y que no pueden faltar, pues de seguro más de una persona los usará.

te puede interesar 5 ideas de diseños de uñas en tendencia para Halloween 2024

Disfraces en tendencia para Halloween 2024

Beetlejuice

Beetlejuice es uno de los personajes más icónicos del cine de comedia-terror. Con la llegada de su secuela este año y su cercanía con Halloween, no cabe duda que podremos ver varias representaciones del fantasma bio exorcista y de Lydia Deetz. Incluso podríamos ver a varios Bobs, Miss Argentina's y hasta a los fantasmas de la primera película, Adam y Barbara.

Beetlejuice Pinterest

Wicked

Para las amigas con personalidades opuestas, pero amantes del teatro musical, la opción puede ser a Elphaba y Glinda de Wicked. Si serás Glinda, necesitarás un vestido rosa, una tiara y una varita. Si te toca Elphaba, opta por un vestido blanco y un sombrero de bruja, sin olvidar un detalle verde. Si tienen una amiga extra, puede ser Dorothy.

Elphaba y Glinda Pinterest

Sabrina Carpenter y Jenna Ortega en Taste

El videoclip de 'Taste', inspirado en la película 'Death Becomes Her'. destacó al estrenarse por la participación de Jenna Ortega con Sabrina Carpenter y los sangrientos escenarios del mismo. Por ello, podemos esperar que muchos se disfracen con el look con el que Jenna atraviesa del estómago a Sabrina.

Es relativamente sencillo recrear los looks, por lo que es ideal si no quieres gastar demasiado, ya que incluso puedes conseguir el arma de plástico ¡NO uses una motosierra de verdad! También puedes usar otros looks del video, como el de la escena del funeral o el atuendo de enfermera con el que Jenna hace referencia a Kill Bill.

Sabrina Carpenter y Jenna Ortega Pinterest

Ariana Grande en 'The Boy is Mine'

No cabe duda que cuando Ariana Grande lanzó el videoclip de 'The Boy is Mine', la actriz en definitiva llamó la atención, pues utilizó un muy sensual atuendo de Catwoman con el que cautivó a miles y por ello, seguro veremos esta versión en las fans de la artista y los amantes de los disfraces de Halloween oscuros y sensuales.

Ariana Grande en The Boy Is Mine. Pinterest

MaXXXine o Pearl

Este año terminó la saga de Ty West, X, por lo que es probable que veamos a las dos protagonistas de la historia: MaXXXine y Pearl. De nuevo, son muy sencillos de hacer y lucen increíble.

En el caso de MaXXXine, si eres pelinegra utiliza su característico overol de mezclilla y si tu pelo es más claro, podrías probar con la versión hollywoodense de la última cinta. Por otro lado, para ser Pearl, solo necesitas un vestido rojo y usar un lazo azul en el cabello.

MaXXXine/Pearl Pinterest

Intensamente

Las emociones de Intensamente es otro de los disfraces para Halloween 2024 que no pueden faltar. Sobre todo son ideales para los grupos de amigos grandes, pues ya hay un total de nueve en la cinta.