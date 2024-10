Imaginemos tener la posibilidad de llevar el mundo de Nintendo a nuestra vida diaria, pero desde que nos despertamos y no sólo eso, sino que también sea divertido y, a la vez, interactivo. Esperamos el 2025 con ansias y ya falta muy poco para que llegue. Con el nuevo año, también llegará un nuevo gadget a nuestro país.

Nintendo Sound Clock: Alarmo es el nuevo despertador interactivo, diseñado para añadir el encanto de la marca de videojuegos a nuestra vida y a nuestra rutina desde que abrimos los ojos. Alarmo cuenta con tecnología que permite que, a través de un sensor de movimiento, se active la alarma para que despertemos y sí, detecta cuando nos levantamos de la cama, para desactivarse. Una maravilla total.

En esta ocasión, Nintendo trae muchos personajes que recordamos no sólo de la infancia, sino también de muchos juegos y sagas que han sido importantes en la historia de la marca. Ahora, nos acompañan en nuestro despertar y no nos abandonarán hasta que estén seguros de que abandonamos por completo la cama, y estamos listos para iniciar nuestra jornada diaria.

Alarmo, la nueva joya de Nintendo Sound Clock Foto: Especial

Fija una hora

Una de las características más atractivas de Alarmo es que podrás elegir 35 escenas inspiradas en cinco títulos de Nintendo: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild; Splatoon 3; Pikmin 4 y Ring Fit Adventure. El siguiente paso es fijar la hora en la que nos levantaremos y ahí, Alarmo hace su magia.

Al llegar la hora fijada, suena la música de las escenas que se eligieron, haciendo de esta experiencia (muchas veces tortuosa) de despertar, un poco más inmersiva que la simpleza de levantarnos con un sonido random que esté predeterminado en el teléfono celular.

Otra de las características de Alarmo, de Nintendo Sound Clock, es que se pueden consultar los registros para ver cuánto nos movemos mientras dormimos, para lo que se necesita una actualización de software bastante sencilla.

Hay dos modos en los que se puede configurar a Alarmo: el continuo, el cual se vuelve un poco más intenso si no nos levantamos de la cama, y el suave, mismo que ofrece un nivel de intensidad más constante; sin embargo, éste no llega a ser tan intenso como el continuo.

Alarmo, la nueva joya de Nintendo Sound Clock Foto: Especial

Se puede vincular

Otra de las posibilidades que tiene Alarmo es que se puede vincular la cuenta Nintendo para descargar escenas de los juegos Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons, a través de actualizaciones gratuitas cuando estén disponibles.

En caso de que nos preguntemos si no existe algo más tradicional, no deberemos cambiar en ningún momento el Alarmo, pues se encuentra el Modo Botón disponible, el cual ofrece una experiencia de despertador más tradicional y táctil.

Incluso se pueden usar sonidos somnolientos para relajarnos con música a la hora de acostarnos. Nintendo define a Alarmo como más que un reloj, pues nos permite agregar paisajes sonoros y personajes clásicos al espacio vital.

Sin duda, ésta es una manera muy original que tendrá Nintendo para despertarnos y levantarnos de la cama y estar listos a tiempo en todos lados. La llegada del nuevo año traerá consigo este nuevo artículo que será funcional en el hogar y en nuestra vida, al incorporarnos, de manera divertida, a la rutina de todos los días.

En una de ésas, la misma dinámica de Nintendo Sound Clock: Alarmo nos motiva a levantarnos más temprano y estar más activos para comenzar la jornada diaria, pues para muchas personas las primeras horas de la mañana son complicadas.