Año Bisiesto: Los 3 rituales más efectivos para la buena suerte que solo puedes hacer el 29 de febrero

Cada 4 años llega el año bisiesto y en verdad el mundo celebra los 29 de febrero como fechas extremadamente especiales debido a que no siempre podemos acceder a ellas. Es por este motivo que el día está cargado de energía positiva para generar movimientos y cambios en la vida que en definitiva te ayudarán a sentirte más plena por el resto del año, a pesar del dicho "un año bisisesto es un año funesto" dicho por varias culturas.

Ya que el 29 de febrero parece una fecha tan especial y distintiva es por lo que muchas personas han sentido esta energía que emana y han buscado aprovecharla al máximo a través de rituales que se realizan para llegar con mayor facilidad a los objetivos que te has propuesto entre tus propósitos de año nuevo. Te contamos sobre los rituales más poderosos para traer la suerte y abundancia a tu vida.

te puede interesar Estas empresas ofrecerán promociones por año bisiesto

¿Qué hacer un 29 de febrero?

La vibración de 29 de febrero es ideal para hacer una introspección respecto a la manera en la que gestionas el tiempo, además de que el año bisiesto actúa como un recordatorio para agradecer, valorar y aprovechar cada uno de los días que tenemos al no repetirse cada año. Lo mejor que puedes hacer en este día es salirte de tu rutina y hacer algo fuera de lo común para aprovechar las horas extra que te da solamente uno de cada cuatro años.

¿Cuál es la mejor hora para hacer rituales?

Todo dependerá de la intención que tengas en el ritual; sin embargo en muchas ocasiones las horas espejo serán de gran ayuda para potenciar aquello que estás pidiendo al universo. Por lo cual aprovechar el 11:11 es ideal si deseas manifestar con toda tu energía unida área externa sobre tu presente y futuro. Antes de realizar esta práctica, también busca limpiarte a ti mismo y a tu entorno de manera energética, de la manera que más prefieras.

¿Qué es un portal energético y cómo aprovecharlo?

En el esoterismo, un portal energético es el momento ideal para poner la manifestación o el agradecimiento en marcha; en este momento las energías serán más fuertes y por ello todo aquello que pidamos nos llegará de una manera más intensa, por lo que si bien es el momento perfecto para manifestar, hay que tomar en cuenta qué es lo que queremos en realidad y ser muy específicos con lo que pedimos. Por este motivo, lo primero que te recomendamos antes de empezar cualquier ritual es que medites profundamente sobre qué es a lo que aspiras y lo que deseas conseguir, mientras piensas en cómo obtendrás esto que quieres.

Abrecaminos sencillo

Necesitas

Vela blanca en plato

​Sal

Coloca tu vela blanca en un plato, decretar tres veces en voz alta: "Con esta vela, absorbo toda energía negativa que me está bloqueando de integrar energías más altas y prósperas, con ayuda de lo divino mi vida mi mente y mi presente se llenan de abundancia de felicidad y de vitalidad. Me abro a la prosperidad de mi vida, me abro a recibir las bendiciones de mi vida, me abro a recibir la plenitud, la felicidad y el amor en mi vida.

Lo divino me facilita el que todas estas energías entran a mi vida, acepto e integro todas estas energías en mí y en todas las áreas de mi vida así sucede así será y así es". Después, espera que tu vela se consuma y deshaste de los restos de la mima decretando "me despojo de estas energias".

Ritual del 29 de febrero para conseguir tus deseos

Necesitas

Lapiz

​Papel

​Canela

A cualquier hora, poner en el centro del papel 29 de febrero y escribir alrededor de él todos los sueños y metas que deseas conseguir. Una vez terminado, echar canela en polvo en el papel y soplar a una ventana para que el polvo salga de donde te encuentres. Deberás guardar el papel hasta que veas tus sueños realizados.

Ritual dorado de año bisiesto para atraer riqueza

Necesitas:

Veladora dorada

​Tres monedas del mismo color

​Copa de agua con sal

Coloca una veladora dorada en un altar junto a tres monedas del mismo color y una copa de agua con sal. Tras prender la vela abre las manos con las palmas hacia arriba cierra los ojos y por unos minutos visualízate rodeado de una hora dorada recibiendo todo aquello que deseas. Finalmente decreta y agradece al universo por todo lo que recibes, ejemplo: "Universo, te agradezco toda la abundancia que me otorgas en este día tan mágico. Gracias".