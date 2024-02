Estas empresas ofrecerán promociones por año bisiesto

Este 29 de febrero del 2024, es año bisiesto, una fecha que sólo se repite cada cuatro años. Varias empresas han encontrado una oportunidad para promocionar sus productos y servicios, ¿qué compañías son y qué ofrecen? La Razón te cuenta más al respecto.

¿Qué empresas tendrán promociones para el Año Bisiesto?

Cinemex

El cine celebra el año bisiesto 2024 con una promoción única: boletos de cine a sólo 29 pesos el segundo pase. La promoción CINEMEXMANÍA estará disponible en complejos tradicionales y premium, en formatos 2D, 3D y ATMOS.

La publicidad no es acumulable con otras ofertas y no aplica para el estreno de la película Dune: Parte 2. Pero la gran oferta no termina ahí, Cinemex también tendrá combos a precios increíbles.

Combo individual: palomitas grandes clásicas y un refresco grande, por 129 pesos. Válido en complejos tradicional, pop, premium, platino y market.

Combo pareja: palomitas grandes clásicas, dos refrescos grandes y un snicker, por 229 pesos.

McDonald’s

La famosa cadena de comida rápida se une a esta promoción del 29 de febrero y ellos ofrecen la hamburguesa Big Mac en tan sólo 29 pesos.

Esta difusión estará disponible sólo para los usuarios de la app de McDonald’s en cupón digital o pidiendo a través de la aplicación a través de la funcionalidad de PickUp o Delivery propio. Estará disponible una promoción por usuario.

Carl’s Jr

El restaurante de hamburguesas celebra su ¡Carl’s Bisiesto Day! y ofrecen un 2x1 en su famosa Western Bacon CheeseBurger Individual.

La oferta estará disponible en todos los restaurantes de la cadena y puedes optar por ir a las sucursales, o utilizar el servicio Drive Thru.

Krispy Kreme

La empresa de donas se une a esta publicidad y ellos presentan el Babysiesto, que consiste en que Krispy organiza una fiesta de cumpleaños muy especial a la persona que resulte ganadora de la dinámica que lanzó durante las primeras semanas de febrero.

Sports World

La cadena de gimnasios cuenta con una propuesta especial por la fecha. Para sus clientes que cumplen años el 29 de febrero, la compañía tiene su membresía a sólo un peso y te regalan un día por cada año que cumples.

Los interesados en participar en esta promoción pueden solicitar más datos a través de la página del gimnasio. Sólo necesitas tu nombre, correo electrónico, número telefónico y seleccionar el club de tu preferencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT