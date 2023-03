29 de febrero. ¿Cómo celebran sus cumpleaños quienes nacieron este día?

¡A celebrar un cumpleaños! Preparas las velas, el pastel, los adornos… ¿y el cumpleañero? ¿Desapareció? Resulta que nació un 29 de febrero, por lo que, técnicamente, no puede celebrar su cumpleaños sino hasta que sea año bisiesto y esta fecha aparezca de nuevo en el calendario. ¿O no?

Los nacidos en 29 de febrero se enfrentan cada año a la misma situación. Revisan el calendario para buscar qué día corresponde al de su cumpleaños y no lo encuentran, por lo que deben decidir si festejarlo un día antes o un día después. Pero, ¿hay una regla para esto? Te contamos.

¿Cómo celebran los nacidos el 29 de febrero?

De acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aproximadamente unas cinco millones de personas en el mundo nacieron en un 29 de febrero. Así, la proporción de nacidos en la “fecha inexistente” (o “fecha intercalar”, como la denomina la Real Academia Española) es de aproximadamente uno por cada mil 461 personas .

Pero, ¿cómo celebran su cumpleaños estas cinco millones de personas? Desafortunadamente, hay poco que se puede hacer para cambiar la fecha de nacimiento en el Acta, por lo cual los nacidos este día deben escoger el 28 de febrero o el 1 de marzo para conmemorar la vuelta al sol.

¿Esto es malo? Si bien muchas personas bromean con que esta situación las rejuvenece al “cumplir años” cada cuatro años, cuando el 29 de febrero vuelve a aparecer en el calendario, o con que “no existen” si no aparece el día intercalar en su agenda, la celebración de una vuelta al sol puede, incluso, ser más especial para los nacidos en año bisiesto .

Así lo comentó a medios Haydé Toledo Martínez, académica de la UNAM, quien nació un 29 de febrero de 1980: “Hay algo especial en prender las velitas cada cuatrienio; es divertido no cumplir años. […] A mí me ha funcionado bien, todos me dicen que me veo más joven. Quizá sea por el año bisiesto, porque apenas cumpliría 10 años de vida”.

Por ello, si naciste un 29 de febrero, ¡no te desanimes! Si un cumpleaños es especial, un 29 de febrero lo puede ser al doble.

¿Por qué el 29 de febrero sólo aparece cada cuatro años?

De acuerdo con la revista National Geographic, el día adicional cada cuatro años es una convención histórica de astrónomos establecida para ajustar el calendario con las estaciones del año.

Si bien se ha establecido que un año cuenta con 365 días, la realidad es que esta cifra no es exacta, pues el número correcto son 365.2422 días. Por ello, se agrega un día intercalar cada cuatro años, con el objetivo de que no se desfase el calendario con la entrada de las diferentes estaciones.

