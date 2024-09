Horóscopo de HOY 28 de septiembre, ¿qué le depara a mi signo zodiacal este sábado?

Las predicciones astrológicas para este fin semana pueden traer grandes cambios para algunos signos zodiacales. Así, que es momento de prestar mucha atención para conocer las supresas que tienen los horóscopos de este sábado 28 de septiembre de 2024 en el amor, la fortuna, el dinero y el trabajo.

Aries: El Planeta Marte está alineado a tu favor, por ello empezarás el fin de semana con una energía fuerte y positiva. Por ello, es importante que en estos días hagas actividades que puedan explotar tu potencial. Es momento de que te olvides por un momento del trabajo. ¡Te lo mereces!

Tauro: El amor te esta suspirando al oído, así que es momento de que planees un viaje de fin de semana con tu pareja, porque seguramente pasarán un día inolvidable. Si no tienes con quien salir, recuerda que la amistad también es símbolo de cariño, opta por una salida al cine con tu persona favorita.

Tauro Foto: Pixabay / Lena Helfinger

Géminis: Eres de los signos que pocas veces se ve beneficiado con la fortuna, pero este fin de semana te llegará una propuesta para iniciar un proyecto que te traerá ingresos económicos extras. En el trabajo, tuviste momentos de conflicto con tus compañeros, analiza en estos días de descanso si realmente vale la pena seguir compartiendo tus ideas con esas personas, porque no todos te escuchan con las mejores intenciones.

Cáncer: El amor sigue tocando tu puerta, déjate querer. Trata de entender que tus errores del pasado no deben influir en un intento nuevo de establecer una relación. Si no tienes con quien pasar este fin de semana, lo recomendable es quedarse en casa a descansar, el trabajo fue agobiante para ti en estos últimos días.

Cáncer Foto: Pixabay / Lena Helfinger

Leo: Es verdad que el fin de semana se hizo para descansar, pero las alineaciones de los planetas no te están ayudando en tu energía positiva, por ello te sientes desanimado, y lo mejor es que consumas alimentos saludables para que puedas recuperarte un poco. Recuerda que una alimentación balanceada te puede dar todos los nutrientes necesarios para mantenerte con una buena energía.

Virgo: Ya deja de lado los malos entendidos con tu pareja, es momento de que se amen. Los astros juegan un papel importante para revivir la llama del amor, así que no lo desaproveches. Hagan planes como cuando se estaban conociendo, lo can a disfrutar al máximo.

Libra: Se te advirtió en la semana, no gastes lo que no tienes, y si lo haces controla tus impulsos. En el dinero siempre te va bien, pero no lo notas, porque tienes muchos gastos hormiga, llegaste a este fin de semana sin mucho presupuesto, lo recomendable será que te quedes en casa para no abusar de lo poco que te queda.

Escorpio: A veces eres un poco egoísta, y las situaciones que te ocurrieron en el semana provocaron que le hablaras mal a tus seres queridos. No pongas de pretexto que no tienes tiempo para disculparte, es el momento de remediar tus errores. Las buenas energías estarán de tu lado, así que úsalas de forma productiva.

Escorpio Foto: Pixabay / Lena Helfinger

Sagitario: La racha de las buenas energías no se te acaba todavía para ti. Así, que te mereces consentirte, porque en tu trabajo estás logrando todo lo que te propones, pese a las personas que te han querido ver abajo. Este fin de semana sal de la ciudad y disfruta de conocer nuevos lugares.

Capricornio: Los astros se cansaron de verte mal en el amor, y en este fin de semana decidieron alinearse para beneficiarte con tu pareja. Si no tienen mucho dinero para salir, hagan alguna actividad en casa para revivir su romance, y disfruten de un día de descanso en familia.

Acuario: Seguirás con una mala racha en el dinero para este fin de semana. Trata de hacer un plan de ahorro en estos día de descanso, verás que a la larga te beneficiará esta acción.

Piscis: A diferencia de toda la semana, este día no tendrás las mejores energías, pero tranquilo, a tu alrededor cuentas con grandes amigos que te apacharán. Ten calma, este día será un poco nostálgico, pero recuerda que es importante vivir cualquier etapa de la vida para un aprendizaje significativo.