Horóscopo de HOY 5 de octubre, ¿qué le depara a mi signo zodiacal este sábado?

Aunque este día es para despejar la mente, no se puede dejar de leer los horóscopos de este sábado 5 de octubre de 2024, porque los astros no descansan y siguen generando energías misteriosas que influyen en los 12 signos del zodiaco. Así, que es momento de decirte como te irá en este fin de semana en el dinero, el amor, la suerte, y la salud.

Aries: Quizá este día esperabas descansar y no tener una noticia mortificadora, lamentablemente, un amigo muy cercano te declarará su amor, pero el problema es que tu no tienes interés en el. Así, que te toca hablar con honestidad, aunque eso signifique perder un amigo. Además, pese a que planeas estar en casa, te invitaron a hacer un pequeño trabajo que te traerá grandes gratificaciones monetarias.

Tauro: Se te advirtió, pero al parecer no entiendes que realizar gastos inútiles puede ser un problema para tu fututo. La recomendación de ahorrar, sigue en pie, piensa que es necesario para las emergencias que sin duda alguna se te presentarán en lo próximos días. También necesitas cambiarle a tus hábitos alimenticios, y más en este fin de semana, porque seguramente quieres comer todo lo que no pudiste por tu agenda tan apretada.

Tauro Foto: Pixabay / Lena Helfinger

Géminis: Este fin de semana puedes aprovechar para salir con tu pareja, las energías del amor están de tu lado, y tu necesitas una dosis de romance. Así, que más vale armar ese plan para que recuerden porque están juntos.

Cáncer: Hoy no es el día en que podrás descansar de toda tu agenda, porque tu gran dedicación no te permite dejar de lado el trabajo. Está bien que te esfuerces, porque gracias a ello, la fortuna esta muy cerca de ti. Sin embargo, es momento de poner en un balance tu bienestar, no te sobrepases, puedes enfermarte, lo mejor que puedes hacer es cuidar tu salud.

Cáncer Foto: Pixabay / Lena Helfinger

Leo: Tu mente estaba intranquila, pero este día las energías te pueden llenar de vida. Trata de tomar un descanso, o si quieres olvidar los malos momentos que pasaste en la semana, lo recomendable es hacer una actividad que no requiera de mucho esfuerzo, de esta forma tu cuerpo no se sentirá agotado y podas estar con la mejor actitud para iniciar la semana.

Virgo: Sigues en la misma línea, tu orgullo te está ganando, y no te das cuenta que gente que amas ya se está alejando. Así, que haces un esfuerzo para cambiar tu actitud, o te atiendes a las consecuencias de perder para siempre a las personas que realmente amas.

Libra: El fin de semana será un tormento para ti, sabes que debes ahorrar, pero al ser un signo derrochador, quieres hacer copras innecesarias. En este caso, lo recomendable es que te quedes en casa a descansar, trata de gastar en lo indispensable, porque quizá en un futuro necesites dinero para una emergencia. Además cuida tu salud, porque los dolores de cabeza estarán presentes.

Escorpio: Ya se te había dicho, dejarás de lado la mala racha de las relaciones amorosas, es momento de que aproveches este fin de semana para salir con esa persona que ha puesto los ojos en ti. Tu bien sabes quien es, y la propuesta para pasar un momento juntos está, dale paso al amor, lo mereces.

Escorpio: Foto: Pixabay / Lena Helfinger

Sagitario: A pesar de que tendrás éxito en tus proyectos, debes cuidar tus finanzas, el hecho de que tu capital crezca no significa que debes gastarte todo. Vas por buen camino, pero trata de ir por el camino correcto para no tropezar. Este fin de semana, puedes aprovecharlo para quedarte en casa a descansar, también mereces un respiro del trabajo.

Capricornio: Siguen los detalles con tu pareja, ahora desconfías, están teniendo momentos buenos y malos. Si no quieren acabar con su amor, sigan esforzándote, los dos se quieren y se nota a kilómetros de distancia, pero aún no logran llegar a un acuerdo. Este fin de semana pueden hacer una actividad juntos, algún juego, algo que les haga salir de la rutina.

Acuario: Hoy es el día perfecto para analizar que quieres de tu vida, los astros están jugando a tu favor, pero necesitan que ya tomes esa decisión de alejar a las personas innecesarias de tu vida. Todos merecen renovación de energías, y eso incluye dejar a personas atrás, que actualmente ya no aportan nada.

Piscis: La vida te ama y lo sabes, porque definitivamente esta fue una de tus mejores semanas, lo recomendable es que salgas a disfrutar todo lo bueno y hermoso que en este momento te esta dando la vida. Eso sí, no caigas en excesos.