Implementan tecnología para distinguirse

El mundo digital a veces nos da elementos que no son del todo verdaderos y uno de los claros ejemplos de ello son las imágenes, que con el uso de la Inteligencia Artificial han puesto a dudar a más de uno, pues su realismo engaña al ojo de primera instancia, situación que ya preocupa a los expertos en fotografía que se han puesto manos a la obra.

Se sabe que Sony, Canon y Nikon van a integrar a sus equipos un sistema de metadatos, que van a ayudar a que se pueda confirmar que sus fotografías han sido realizadas por un humano, esto según lo dio a conocer el medio Nikkei Asia.

¿Pero cómo se va a lograr?, pues bien, se explica que todo va a hacer a través de una especie de “firma” que va a estar ligada a la imagen capturada, se va a realizar a través de una herramienta denominada Verify, que va a incluir datos como el lugar en el que fue tomada la captura, la fecha y la hora.

Es la agencia de noticias global The Associated Press que ya probó esta tecnología y se corrobora que, si la imagen no ha sido marcada con las “credenciales”, se trata de una foto que ha sido efectuada con Inteligencia Artificial o modificada con algún tipo de software.

Será Nikon la primera empresa que ponga en marcha esta técnica, se sabe que también la japonesa Sony la va a implementar en sus cámaras que no son réflex, de hecho, ofrecerá una actualización del software, así los usuarios que compraron su equipo antes de este plan también van a tener la posibilidad de sumarse.

Por su parte, Canon anunció que será en este 2024 lanzará al mercado un equipo de fotografía que incluya dicha firma digital, pero no sólo son estas compañías niponas las que se han percatado de la importancia de distinguir entre una fotografía diseñada por el ojo de un humano y una producto de la Inteligencia Artificial, también Google se ha sumado a los esfuerzos aplicando marcas de agua invisibles a las imágenes hechas con IA , pero no ha sido lo suficiente para evitar las confusiones y proliferación de las fotos “no humanas”.

Entre 2022 y 2023 la región del norte de América fue la que más padeció con las deepfakes con un incremento del 1740 por ciento, atrás llega Asia y Pacífico con un alza de 1,530 por ciento. Las fotografías falsas cumplen la misma función de una fakenews, desinforma y pone en alerta a quien las ve y las reproduce con situaciones que no existen, además tienen la virtud que por su formato es muy fácil su expansión en las redes sociales y otros canales de difusión.