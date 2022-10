Impulsan cine entre los jóvenes con nuevo concurso de cortometrajes

Con el objetivo de impulsar el arte y los nuevos talentos en el cine, Artz Pedregal realizó el concurso de cortometrajes en el que convocó a cerca de 30 jóvenes que exhibieron sus creaciones del séptimo arte.

El concurso se realizó el pasado mes de septiembre y es parte de una serie de actividades y experiencias que realiza Artz Pedregal para incentivar la creatividad y abrirse como un espacio parar el arte y no solo como un centro comercial.

“Con este objetivo de llevar el entretenimiento a nuestros espacios bajamos tres vertientes: la parte de juegos y talleres recreativos; la parte de las artes y la parte de naturaleza. En las artes quisimos impulsar el talento de nuestra comunidad por medio de diferentes expresiones”, dijo Rafael Roig, director de marketing de Soma, Grupo Sordo Madaleno, responsable de centros comerciales como Plaza Universidad, Plaza Satélite, Antara y Artz Pedregal , entre otros.

Entre estas diferentes expresiones estuvieron un proyecto dedicado al wellness, otro a la belleza, un concurso de fotografía arquitectónica y finalmente el certamen de cortometrajes.

La convocatoria se lanzó a través de las redes sociales de Artz Pedregal y esta primera edición tuvo 30 participantes, de los cuales solo tres fueron los finalistas y uno fue el ganador.

Rafael Roig, director de marketing de Soma y Josué Yasser, ganador del concurso de cortometraje de Artz Pedregal Foto: Especial

De acuerdo con Rafael Roig, se trataba de explotar el ingenio de los concursantes por lo que fue tema libre y de la misma forma también la técnica de grabación. Los participantes mostraron una creación de solo cinco minutos, que fue evaluada por un jurado experto conformado por Santiago Arriaga, Mariana Arriaga, Eréndira Núñez y Eduardo Valenzuela.

“Nos sorprendió muchísimo la respuesta de nuestros clientes. Además de seguir impulsando el arte, también descubrimos talentos. De esta manera Artz impulsa el cine mexicano, es impresionante como tenemos tanto talento en México y como de repente no tienen la plataforma para poderlo expresar o demostrar”, explicó Rafael Roig.

El cortometraje ganador fue “Un domingo en la luna”, obra de un joven llamado Josué Yasser Molina, quien es un gran apasionado del cine que siempre tuvo el sueño de dedicarse a realizar películas y gracias a este concurso logró avanzar en ese camino.

“Yo quiero ser cineasta, estoy en un ámbito completamente distinto, estudié ciencias política y soy consultor, pero siempre me llamó la atención el cine, nunca había hecho ficción, nunca había grabado nada… Desde niño veo muchas películas y en la secundaria prepa me empecé a meter en la teoría del cine por curiosidad. Antes de terminar la universidad empecé a escribir guiones para películas que no se ha realizado, pero se pueden realizar”, dijo Josué Yasser Molina.

El cortometraje con el que ganó el concurso es una crítica a la vida laboral, pues se trata de una mujer que entra a trabajar a una empresa que es líder en entretenimiento cognitivo. Su labor es probar unas pastillas con las que los clientes pueden dar viajes en su mente y visitar lugares que no son accesibles físicamente para los humanos. La chica le dedica 21 horas de su día y hasta su tiempo libre a perfeccionar el producto, por lo que al final se arrepiente de haber llegado a ese trabajo.

Cortometrajes finalistas del concurso se exhibieron en Cinemex de Artz Foto: Especial

Josué Yasser presentó su cortometraje, junto a los otros dos finalistas, el pasado mes de septiembre en una sala de Cinemex en Artz. De acuerdo con Rafael Roig, el jurado se enfocó en la creatividad para evaluar los filmes.

El ganador se llevó como premio un estabilizador de DJI con un valor de 30 mil pesos, que es de los gadgets más top para el cine actualmente, también se le otorgó una tarjeta con 52 pases a Cinemex y un certificado de regalo de cinco mil pesos para ocupar en Artz.

El director de marketing de Soma aseguró que ante la respuesta de la gente se tiene previsto realizar una segunda edición del concurso, pero sería para el próximo año.

Por su parte, Josué Yasser, después de incursionar en el cine, ya tiene preparada su siguiente producción, su ópera primera que comenzará a filmar a finales de este mes de octubre y que posteriormente buscará presentar su cinta en los festivales nacionales e internacionales.