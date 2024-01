¿Leggings en 2024? Te decimos cómo combinar esta prenda para cualquier ocasión

En e 2010, los leggings era una prenda esencial para cualquier armario, aunque actualmente es considerada más bien como algo que solo se utiliza en el gimnasio, por lo que ha quedado fuera de cualquier evento formal al que haya que acudir.

Sin embargo, desde hace un tiempo se ha abierto cada vez más la posibilidad de que nos hayamos equivocado y hayamos juzgado demasiado temprano a dichos pantalones, pues parece que este 2024 volverán con más fuerza, impulsados gracias a las redes sociales, las celebridades y la posibilidad que un canvas puede darte, donde los jeans fallan rotundamente.

A pesar de que hay varios colores, son los jeans negros los que más destacan al momento de buscar un básico que funciones para estilizar perfectamente en cualquier ocasión.

Tres maneras de combinar leggings negros y lucir espectacular

Usa leggings acampanados

Los leggings acampanados son una alternativa ideal para huir de la silueta común del corte tradicional; lucen bastante bien y te estilizan las piernas y los gluteos bastante, por lo cual son una muy buena opción para añadir a tu guardarropa este año.

Los leggings acampanados podrían ser tu mejor aliado. Especial

Añade un toque de sofisticación

La comodidad no está peleada con la elegancia, así que atrevete a lucir un look total black en esta prenda o añade un cárdigan de tu talla. Además, recuerda que hay muchos materiales en los que están hechos estos pantalones así que busca uno de cuero u otro tipo de tela si el tradicional no es tu estilo ¡Lucirás hermosa!

Busca volumen en el torso

El balance lo es todo al momento de hacer un outfit, por lo cual, si nos encontramos en un frente frio y necesitas abrigarte, aporvecha los utiles jeans y combinalo con una chamarra bombacha y no olvides combianrlo con unas botas altas, además de accesorisar con unos lentes o algo que llame la atención en el cabello, como lo hace Kendall Jenner con sus orejeras. Esto contrarresta lo ajustado de los leggings y te hará lucir arriesgada y vanguardista.

Aunque si lo abultado no es tu estilo, puedes recurrir a un maxiabrigo, el cual también es una gran alternativa que te hará replantearte qué tanta razón teníamos en el pasado al decir que esta prensa estaba destinada exclusivamente para el gimnasio ¿deberíamos creer un poco más en las tendencias del 2010?