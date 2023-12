Lentes, las colecciones de lujo para lucir con looks de impacto

Las gafas o lentes oscuros son unos de los accesorios favoritos para los looks, ya que realzan los atuendos y le dan un toque de misterios.

Para esta temporada de otoño-invierno los lentes también son un accesorio chic, por eso reconocidas marcas lanzaron su colección de gafas de este 2023 para lucir espectacular con looks de impacto si vas a salir de vacaciones no te pueden faltar o si quieres dar un regalo increíble también son una buena opción para las fiestas decembrinas.

Prada

Los lentes de Prada logran un equilibrio perfecto entre perfiles atrevidos y líneas gráficas que expresan una elegancia moderna y esencial.

Las piezas destacan porque son envolventes sin montura con varillas multifacéticas, minimalistas y dinámicas. Lanzaron modelos que fusionan líneas simples con la creatividad gráfica de las varillas. Estas últimas realzan el diseño con el agregado de una sofisticada aplicación del icónico logo triangular de Prada que conserva la esencia de los modelos originales.

Asimismo, Prada incluye materiales sostenibles en su colección, ya que usa armazones de acetato reciclado de origen renovables y lentes de nylon proveniente de fuentes renovables para reducir el impacto ambiental.

Lentes Prada Foto: Especial

Ray-Ban

Ray-Ban lanzó su colección Reverse con cuatro estilos de lentes de sol unisex con nuevas lentes imposibles, completamente invertidas, con la famosa supermodelo Vittoria Ceretti como el rostro de la campaña.

La forma de la lente cambia de convexa tradicional a cóncava sin sacrificar la precisión óptica. El resultado es un diseño disruptivo que optimiza sus poderes refractivos, astigmáticos, prismáticos y de resolución.

Acabadas con un tratamiento antideslumbrante de alto rendimiento, las lentes pantoscópicas están preparadas para reducir hasta el 70 por ciento de los reflejos en las longitudes de onda a las que el ojo es más sensible.

Colección Ray-Ban Foto: Especial

Versace

Versace aprovecha las tendencias contemporáneas al tiempo que retoma los diseños originales de la marca que resulta una selección de gafas de sol y armazones de vista con detalles característicos, por ejemplo, la icónica Medusa en relieve en las patillas. Utiliza materiales sostenibles en modelos seleccionados.

Lentes Versace Foto: Especial

Tiffany & Co.

Tiffany & Co. lanzó gafas solares y oftálmicas inspiradas en las icónicas colecciones de joyería de la marca: Tiffany T, Tiffany HardWear y nuevos diseños Return to Tiffany®. Atrevidas e inesperadas, las gafas Tiffany T presentan el elegante decorado en T en relieve de la marca. Las gafas Tiffany HardWear presentan el eslabón ancho característico como un llamativo detalle en las varillas en nuevas siluetas. La insignia de corazón Return to Tiffany® es reconocida en todo el mundo y aparece en las últimas gafas de la marca como un elegante detalle en las varillas, que están elaboradas en diseños coloridos para una apariencia divertida pero sofisticada.

Lentes Tiffany & Co. Foto: Especial

Miu Miu

Miu Miu en su colección de gafas interpreta una feminidad audaz con detalles y formas de vanguardia. Las piezas apuestan por un estilo clásico de la marca redescubriendo diseños atemporales revisitados en nuevas y sofisticadas versiones.

Presenta modelos de sol y oftálmicos que plasman un diseño atractivo con una actitud vanguardista. Los perfiles gruesos resaltan las formas geométricas, mientras que el logotipo vertical de Miu Miu se atenúa, pero mantiene su carácter icónico.

Lentes Miu Miu Foto: Especial

Dolce & Gabbana

La firma italiana apuesta por gafas rectangulares unisex, con varillas anchas que muestran el logo de la marca. También presenta armazones más anchos que recuerdan al estilo de los 90. Otras de las piezas de la colección son los lentes envolventes que dan un toque futurista.