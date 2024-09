Los mejores diseños en uñas ámbar 'carey', la tendencia más elegante de otoño 2024

Una de las grandes tendencias en color para diseños de uñas en otoño 2024 son los tonos ámbar 'carey', pues sin lugar a dudas este tono cálido ofrece una gran variedad de estilo que pueden caber dentro de una estética individual.

Conforme llegamos a la temporada de otoño invierno 2024 surge la necesidad de dejar atrás los tonos pasteles y brillantes que caracterizaron al verano para buscar algo mucho más sobrio. Sin embargo, las tonalidades ámbar abren la posibilidad al no dejar de lado la diversión y creatividad en los diseños.

¿Cómo son las uñas ámbar?

El tono ámbar se caracteriza por su efecto cristalino y su color amarillento y café, por lo que es ideal para la temporada que viene perfecto si lo que buscas es un tono diferente, pero muy elegante.

Uñas ámbar para otoño 2024 Pinterest

Las uñas carey se distinguen por las notas de colores cafés y amarillos junto con una apariencia de acabado brilloso con el que parecerá que llevas gemas en los dedos.

La clave para realizar uñas tipo ámbar, está en sobreponer colores, pasando del más claro al más oscuro de manera gradual y consiguiendo que los tonos se fusionen para evitar las líneas duras de color.

Diseños de uñas ámbar

Al tratarse de un diseño bastante más atrevido y diverso, generalmente se combina con uñas de un solo color o técnicas clásicas para que se mantenga la estética elegante que tanto buscamos.

Actualmente, hay dos cortes de uñas que son tendencias y debes usar sí o sí con los diseños carey, se trata de las uñas cuadradas y almendradas. Los mismos son ideales para un look sobrio y elegante.

Ámbar francés

Las uñas tipo francés son de las más utilizadas y este año han experimentado un auge gracias al clean girl look y en general, la búsqueda por lucir 'old money' con diseños que no pasan de moda.

Uñas ámbar 'carey' estilo francés Pinterest

Con toques dorados

Agregar dorado a las uñas, pero no demasiado, también es ideal para este estilo, ya que ofrece un estilo muy en tendencia (los metálicos han estado de moda todo el año) y le ofrecen un toque brillante y despampanante a las uñas.

Uñas ámbar 'carey' con toques dorados Pinterest

Ámbar encapsulado

Si deseas que tus uñas tengan una mayor profundidad y buscando fuera de este mundo, las uñas encapsuladas tipo carey te encantarán. Son los elementos holográficos encapsulados lo que ayudan a dar esta dimensión extra.