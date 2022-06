Moda y viajes para celebrar el mes del Orgullo LGBT+ al máximo

En junio de cada año se celebra el mes del Orgullo LGBT+ y la bandera de arcoíris se apodera de los festejos. Una de las tradicionales celebraciones es la de las colecciones especiales de ropa para conmemorar el Pride, pero también hay icónicos destinos turísticos que se llenan de color para reconocer la diversidad.

El Día Internacional del Orgullo LGBT es el 28 de junio —que es cuando se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York) de 1969, que marcan el inicio del movimiento de liberación—, la comunidad decide celebrarlo en grande todo el mes.

Este 2022 la firma Levi’s lanzó su colección Pride 2022, que se compone de playeras, sudaderas, chamarras y jeans de corte relajado, las prendas cuentan con detalles o estampados con el color del arcoíris como un mensaje para compartir al mundo la identidad de cada quien. Una de las piezas que más destaca es una chamarra trucker que en la espalda tiene un gráfico en el que se puede leer “Let us love” (Amemos). El 100 por ciento de los ingresos netos de la colección será destinado a OutRight Action International, para promover los derechos humanos de la comunidad LGBT+.

Jean Paul Gaultier, edición especial de dos perfumes. Foto: Especial

Por su parte, American Eagle cuenta con Color Your Own Rainbow, la cual está inspirada en los años 70 y tiene piezas como chamarras de mezclilla estampadas, t-shirts, jeans, denim shorts, accesorios como pulseras y aretes y hasta ropa interior. Un porcentaje de las ventas se destinará a It Gets Better México, una organización sin fines de lucro que busca apoyar, empoderar y conectar a jóvenes de la comunidad LGBT+.

Otra firma que expresa su orgullo es Calvin Klein con su propuesta llamada “This is love” que incluye prendas como t-shirts, bodies, sudaderas, shorts, trajes de baño, ropa interior y accesorios como sombreros y bolsos. Todas las piezas llevan plasmado el arcoíris, ya sea de forma tradicional o en un estampado al estilo tie dye.

American Eagle, inspirada en los años 70. Foto: Especial

La marca francesa Jean Paul Gaultier se suma a la causa lanzando una edición especial de sus dos perfumes más icónicos: Classique y Le Male Pride 2022. La botella de las fragancias viene con la ya famosa camiseta de marinero, pero ahora tiene algunas modificaciones para la celebración, ya que se puede leer la frase: “¡Libertad, igualdad, sexualidad!”, además de que incluye las franjas del arcoíris.

Destinos con Orgullo. Otra forma de celebrar el Pride es visitando algún destino icónico LGBT+ en el que las marchas y los desfiles representan un mismo latido y respeto e igualdad de derechos, al ritmo de la música, las banderas multicolores y carteles con mensajes de amor y protesta.

Para los viajeros de la comunidad LGBT+, el buscador de viajes KAYAK lanzó la Guía de Experiencias Viajar con Orgullo, con recomendaciones de destinos para visitar en los que se vive la fiesta del Pride al máximo. Por ejemplo, en São Paulo, Brasil, el 19 de junio se celebra el orgullo con los famosos tríos eléctricos (gigantescos camiones de sonido, con plataformas en las que cantantes, bailarines y pinchadiscos animan las multitudes).

Calvin Klein incluye trajes de baño. Foto: Especial

En esta ciudad se reúnen cada año más de tres millones de personas que celebran la diversidad; además, tiene zonas en las que la comunidad puede expresar su amor sin restricciones como Rua Frei Caneca o Largo do Arouche.

Otro lugar icónico es Nueva York, ciudad en la que inició la lucha por los derechos LGBT+. Este año su marcha del Orgullo, una de las más grandes del mundo, se celebra el 26 de junio. Cientos de famosos personajes de la comunidad se suman cada año a ser parte de esta fiesta, en la que se hacen conciertos, se proyectan películas relacionadas con el colectivo, entre otras actividades.

Mientras que en Europa, Madrid realiza una gran fiesta de 10 días (del 1 al 10 de julio), en la que se realizan eventos, como el pregón en la plaza Pedro Zerolo, o los conciertos en diferentes puntos del barrio de Chueca, el área más emblemática para la comunidad gay.