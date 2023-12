Si Santa Claus aún no se ha puesto las pilas y está dejando todo para el último minuto, primero que nada: no hay que entrar en pánico y regalar lo que se ponga más a la mano, las cosas se pueden solucionar y hacer que esta Navidad sea una de las más recordadas para los pequeños remitentes de las cartitas, para ello aquí vamos a dejar algunas recomendaciones que van a servir al visitante del Polo Norte y sus amigos los duendes, para no fracasar este 2023.

La tecnología suele ser una gran aliada a la hora de buscar el mejor de los presentes y de entender exactamente lo que los niños -y los que no son tanto- quieren.

El mundo en la actualidad está cada vez más revolucionado y, por lo mismo, su dese de seguir obteniendo los mejores recursos tanto para su vida diaria como laboral, provoca que las marcas no dejen de desarrollar nuevas tecnologías y en esta Navidad tu deseo se puede hacer realidad si le pidas a Santa con mucha fe todo lo que quiere.

Recuerda que te tuviste que portar bien todo el año, pero si así fue no dudes que recibirás tu regalos y en La Razón te recomendamos los mejores para que sepas que elegir cuando le estés haciendo la carta a Papá Noel y tengas muy claro que es lo que te hace falta o lo que siempre haz querido y es momento de darte ese gustito.

Recordar la infancia

De retorno a la nostalgia. ¿Te acuerdas de la avalancha?, ¿fuiste de esos niños afortunados que jugaron con este vehículo? (muy poco seguro por cierto) pero que daba horas y horas de diversión, sobre todo si vivías en “bajadita”. En una búsqueda exhaustiva por la red nos encontramos con este aparato de Vorago, que de inmediato hizo que se parara la navegación, se trata de un Hoverboard que se convierte en GoKart.

Regalos que Santa debe tener en cuenta para los tecnológicos. Foto: Especial

Es para niños y adultos de hasta 100 kilos, tiene un ajuste de longitud y presume asiento ergonómico que es cómodo para todo el mundo. Su nombre es Kart 400 y el fabricante asegura que se puede acoplar con la mayoría de los Hoverboards que hay en el mercado.

De un lado para otro

Hay que pensar en la movilidad. Por las calles de la ciudad es común ver a muchas personas utilizar medios de transporte “alternos” y entre los más populares están los scooters eléctricos. Este caso, Moboss tiene el M20 con un motor de 36V 350W, una batería ion-litio que promete una autonomía promedio de 20 kilómetros.

Regalos que Santa debe tener en cuenta para los tecnológicos. Foto: Especial

Goza de 3 velocidades de 6 km/h, 15 km/h y la máxima de 25 km/h, su peso es de 13.3 kilogramos, se equipa con una pantalla led, luces tanto frontales como traseras también de led, el manubrio es plegable, es rodada 10’’ y tiene capacidad de carga de hasta 120 kilogramos.

Comodidad y alta definición

Arte y entretenimiento. Si lo que estás buscando es uno de esos regalos para toda la familia, Samsung tiene el ideal, se trata de una pantalla de televisión, pero no cualquiera, es una The Frame que te da la ilusión de “crear tu propia TV”.

Regalos que Santa debe tener en cuenta para los tecnológicos. Foto: Especial

Bajo esa premisa vamos a contarte por qué sería un buen regalo, tiene una pantalla mate, lo que se traduce en no más reflejos, el diseño del marco la hace parecer una obra de arte, además de todo, éste es personalizable, tienes la opción de elegir entre estilosy colores hasta que llegues al tuyo. Se dice que es una “obra de arte” porque mientras está apagada va a mostrar una galería de obras de arte, así se amoldará excelente a la decoración de tu hogar.

Dile adiós a las baterías, su control remoto se carga con la iluminación interior, cuenta con un panel en la parte trasera que aprovecha la luz del interior de casa y así llena de energía.

Estudia y busca gran tecnología

A la segura. Si de plano lo que más quieres es irte a la segura, es momento que te vayas directo a la página de Apple y de ahí busques un iPad. Es ideal para niños, adolescentes, adultos, para el estudiante, los trabajadores, la persona creativa, el lector, etc., acá quedas bien por todos lados.

Regalos que Santa debe tener en cuenta para los tecnológicos. Foto: Especial

El diseño de dos piezas (con teclado) cuenta con iPadOS 17, que además de presumirse más poderoso, también se equipa con más herramientas y opciones de personalización que hacen que el equipo sea único para cada propietario. El trabajo colaborativo es un distintivo, tiene capacidad para editar videos en 4K, se equipa con el chip A14 Bionic y el Apple Pencil no le pone límite a la imaginación.

La cámara trasera es gran angular de 12MP, la frontal es ultra gran angular de 12 MP en horizontal, así que ningún problema con las videollamadas. No sólo sirve para tomar apuntes.