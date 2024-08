La temporada de regreso a clases llegó y los estudiantes, así como los padres, se preocupan por la lista de útiles escolares, pero también por los atuendos que llevarán los jóvenes durante todo el ciclo escolar.

Elegir la ropa correcta para asistir a la escuela puede ser un gran reto, ya que no sólo se trata de usar las prendas de moda y usar looks de impacto en las aulas, sino de escoger piezas que sean funcionales, cómodas, que tengan buena duración y, sobre todo, que se vean con estilo.

Para ello, hay que tomar en cuenta las tendencias de moda, pero también las necesidades de los estudiantes, quienes pasan varias horas en los colegios y además de ir a clases realizan otras actividades extracurriculares.

Regresa a clases con el mejor estilo Foto: Especial

Algunas de las tendencias virales se pueden aplicar en los looks escolares, para darle un gran estilo a los atuendos; sin embargo, para este tipo de outfits se recomienda optar por prendas atemporales, las cuales tienen mayor tiempo de vida y, sobre todo, se pueden combinar con otras piezas para generar más opciones.

Algunas prendas que no pueden faltar en este regreso a clases son los jeans básicos, que permiten crear atuendos variados, por ejemplo, puedes explotar tu imaginación para combinarla con chamarras, sudaderas, blusas o playeras.

Regresa a clases con el mejor estilo Foto: Especial

Otra pieza fundamental en el guardarropa es una chamarra de cuero, también conocida como biker. Es un clásico de la moda, no sólo por su icónico diseño, sino porque es una prenda versátil que se puede usar con pantalón o falda, además de que hace destacar los atuendos sin importar si son casuales o formales.

La maxifalda es otra que no te puede faltar para este periodo escolar, ya que es ligera, cómoda y te permite moverte libremente. Además, se puede combinar con tenis o botas.

Regresa a clases con el mejor estilo Foto: Especial

El estilo oversize es el mejor aliado también, ya que las prendas holgadas generan confort y ayudan a tener mejor movilidad. Algunas que destacan en esta tendencia es el pantalón de mezclilla, shorts o bermudas, así como sudaderas y playeras básicas en tonos blanco o negro, aunque también se pueden llevar con estampados.

La ropa deportiva es otro básico que no puede faltar, pero hay que darle estilo, por eso una alternativa es apostar por el Athleisure, una corriente de moda en la que se combinan la funcionalidad de este tupi de ropa con elementos casuales.

Para armar looks con este estilo icónico puedes elegir sudaderas o camisetas deportivas en colores llamativos como rojo radiante, azul o verde lima, estas piezas las puedes combinar con joggers, pantalones cargo o hasta con faldas tableadas en corte A.

Regresa a clases con el mejor estilo Foto: Especial

Para el calzado no te pueden faltar unos tenis, los clásicos Converse de lona son una buena opción para elevar los looks; sin embargo, también puedes elegir unos tenis blancos Puma o Adidas, para que combinen con cualquier look. Los tenis chunckie siguen estando en tendencia, por lo que también son el complemento perfecto de los atuendos, además de que te harán lucir más alta.

Finalmente, para el back to school, la mochila es imprescindible. Se recomienda usar una que tenga suficientes bolsos y compartimentos para llevar todo lo necesario, además de elegir una en colores neutros para que combine con todos tus outfits, por ejemplo, el negro y oprtar por no incluir ningún estampado.