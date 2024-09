Reserva Santa Fe, un lugar que fusiona el lujo y la naturaleza

Cada minuto que pasa, la tierra se deteriora más a causa de las actividades humanas, entre ellas, la construcción, que genera 42 por ciento de la contaminación del planeta y es ante la urgencia de frenar este daño que en 1995 nació Reserva Santa Fe, para revolucionar la vivienda sostenible, fusionando la residencia de lujo y la naturaleza.

En entrevista con La Razón, Armando Turrent Riquelme, CEO y fundador de Balance Grupo Inmobiliario, empresa desarrolladora del proyecto de Reserva Santa Fe, explicó que la idea de construir viviendas de lujo respetando el equilibrio de la naturaleza surgió después de la crisis del 94.

Vivir esta crisis, dijo, le dio una mentalidad diferente, así comenzó su travesía en Reserva Santa Fe, que cuenta con 105 mil hectáreas en la zona del Parque Otomí-Mexica, donde se construirán 500 residencias de lujo, todas con la certificación Living Community Challenge del International Living Future Institute (ILFI), que reconoce a las comunidades que regresan parte de los recursos naturales que consumen.

Reserva Santa Fe contará con puentes colgantes. Foto: Especial

Turrent señaló que Reserva Santa Fe no sólo es el futuro de la vivienda sostenible, sino que también tiene otra misión: que desarrollos inmobiliarios de este tipo se realicen en parques invadidos para que éstos puedan ser protegidos, ya que 70 por ciento de los parques de la Ciudad de México han sido afectados por las manchas urbanas y el presupuesto con el que cuenta la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) es escaso, pues sólo para este año tiene 19.5 pesos para cada hectárea.

“Es una solución de raíz para mantener los bosques a perpetuidad, realmente estamos por fin proponiendo una idea, una fórmula… estos son parques de papel, así le dicen los ambientalistas porque está decretado en el Diario Oficial de la Federación, pero si no tienes los dientes para cuidarlo, se los van a comer...”.

¿Cómo funciona la construcción regenerativa? Mucha gente nos va a criticar porque estamos de alguna manera privatizando los bosques, pero los servicios ambientales que prestan estos bosques son públicos y nosotros ya podemos demostrar y eso es lo que más me gusta de este proyecto, no son teorías, no son especulaciones, en lo poco que llevamos de operación ya hemos inyectado más de 20 mil metros cúbicos de agua y apenas estamos empezando, ya que estén las casas, este número se va a hacer más grande.

Armando Turrent, CEO de Balance Grupo Inmobiliario

Al proteger los oyameles, que condensan la humedad del aire y la bajan; son unas esponjas increíbles que están recargando todo el manto acuífero. Con esta certificación, estamos haciendo que las casas estén emulando un poco lo que hacen los oyameles… los techos de las casas obligatoriamente van a captar agua de lluvia, la van a tratar, la van a reciclar y una vez que cumpla con la norma número tres, que es para contacto humano de la Conagua, la vamos a liberar primero en los lagos artificiales que hemos construido, que nos ayudan a regular el flujo de agua del predio y después la soltamos por las cañadas, que ya existían dentro del bosque y se van a hacer diques para frenar la velocidad con que se infiltra en el bosque y al final del recorrido antes de que se salga del predio para que no la contamine el pueblo de al lado que vierte sus aguas negras al río, la inyectamos al manto freático. Es sumamente gratificante que el primer edificio que ya construimos en Reserva sea regenerativo porque está regresando el agua al manto.

¿De qué manera ha impactado socialmente Reserva Santa Fe? Empezamos asociándonos con los comuneros, no les compramos la tierra como tradicionalmente lo hacen los desarrolladores; eso tiene repercusiones para cada uno de los ejidatarios, normalmente se acaban el dinero y en 10 años se encuentran ya sin patrimonio y ha sido bien interesante y enriquecedor este proceso, porque lo que hacemos es que al invitarlos como socios, en primer lugar no ganan todo de golpe, el dinero lo reciben equitativamente y lo reciben cada vez que hay una venta y es por eso que podemos aguantar tantos años, pero la enorme ventaja para los propietarios originales es que ellos participan de la plusvalía, para darte una idea cuando empezamos en 1995 hicimos un avalúo con la Cabin, hoy se llama Indabin, nos valora en 5 pesos el metro de tierra, hoy estamos vendiendo un promedio en mil dólares. No es una asociación paternalista en la que venimos a hacerle el favor a los ejidatarios de darles dinero, nos volvemos socios y en esta parte ellos entienden que tienen todos estos beneficios, pero también tienen obligaciones y responsabilidades.

Armando Turrent, CEO de Balance Grupo Inmobiliario Foto: Especial

¿En qué consiste la certificación Living Community Challenge? La certificación no sólo pide un estudio de las condiciones ambientales, climáticas y de cómo impactar menos el lugar, a la hora de ejecutar tiene siete capítulos que les llaman pétalos haciendo alusión a la eficiencia de una flor. Esta certificación no es un checklist, de hecho te certifican un año después de que el edificio está terminado y operando, a pesar de que es hasta un año después. Estos siete pétalos tienen que ver con energía, agua, lugar y materiales, que son los cuatro principales, y luego hay tres que tienen que ver con equidad; que tengamos equidad de género, equidad en sueldos, y eso nos ha llevado a que no existe ningún trabajador en nuestra empresa que gane menos de 10 mil pesos libres al mes; además tienen todas las prestaciones de ley y hasta algunas adicionales. Para certificarnos le van a hacer una encuesta a todos nuestros clientes de las construcciones que hemos hecho. En energía funciona similar, por lo que vamos a obligar a nuestros clientes a que tengan paneles solares en sus techos, van a tener también un porcentaje de techos vivos; es una mezcla y nuestras fachadas también tienen que ser bonitas, con paneles solares, con vegetación y captación de agua pluvial. No podemos introducir especies exóticas ni de plantas ni de animales.