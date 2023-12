Las tendencias de moda y belleza para 2024 que arrasarán el próximo año

Se acerca el fin de año y con ello, llega la necesidad de soltar y de cambiar el guardarropa; hay nuevas tendencias llenas de creatividad y brillo que nos ofrecen alternativas para darle un giro a nuestro estilo. Si bien algunos de los estilos ya los hemos visto este año, para 2024 tomarán mayor fuerza y ya no podemos esperar para probar lo que viene.

Veremos al maximalismo, al autocuidado y al la feminidad como ejes principales de la moda del próximo año, motivo por el cual aquí te tenemos las tendencias que marcarán la moda en el año nuevo.

Metal

La tendencia no es nueva, sin embargo, no deja de fascinar y este año que viene se llevará la corona en tendencias. Podemos ver el metal en manicura, pantalones, zapatos y hasta bolsos; estas prendas son ideales para elevar looks tranquilos, que el efecto funciona para la noche y el día por igual.

Lazos

No por nada a finales de este año se popularizó la estética "coquette". Hemos visto lazos en zapatos, en el pelo y la ropa y por ello, será inposible no tener algo con un lazo en las próximas temporadas.Aportan a nuestra imagen delicadeza y creatividad, además de ser original y hacer que todo parezca más lujoso y bonito. Como más nos gusta es en versión maxi en los vestidos de invitada o en un semirecogido.

Los lazos y las trenzas serán un dúo icónico para 2024 Especial

Peinados llamativos

Veremos peinados llenos de volumen, fijados con laca, elegantes pero atrevidos. Mientras que los recogidos en tendencia serán las trenzas muy largas, las cuales estarán entre los peinados más solicitados, algo que ya hemos visto en famosos y en pasarelas.

Maquillaje azul

Regresa la sombra azul de los años 60 este 2024. Además, se le suman delineadores, máscara de pestañas y labiales en tonos azulados; si bien el aguamarina podría ser el tono que más se utilizará; en las uñas, también será un tono muy popular.

Accesorios extravagantes

Destacarán los anillos, collares y pendientes con diseños arriesgados, por lo cual si eres fanática de los pentientes maxi, te fascinará saber que serán los mejores que puedes usar el próximo año. Sin embargo, cuida no pasarte y balancea el estilo con ropa o un peinado más sobrio.

No importa si es dorado o plateado, los grandes accesorios serán la tendencia del 2023. Especial

Cuidado personal

Cuidar de si mismo será la mayor tendencia de este 2024; se pondrá sde moda el uso de rutinas efectivas para el pelo, la piel y el rostro para conseguir mejor apariencia sin necesidad de utilizar demasiado maquillaje.