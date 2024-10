Tesla presenta tres robots para darle forma al futuro, según Elon Musk

Elon Musk no quita el dedo del renglón y para él, el futuro tiene forma de humanoides, de mayordomos robotizados y de vehículos autónomos. Hace unos días, Tesla presentó sus más recientes creaciones, y aunque no fueron muy bien recibidas por algunos inversionistas, las ganas de revolucionar el mundo en muy poco tiempo no se reducen en quien también es dueño de la red social X.

Desde robots humanoides, pasando por un taxi autónomo y una RoboVan, fueron parte de las exhibiciones de Elon Musk, las cuales pretende que muy pronto se pongan a disposición de la gente que tenga ese poder adquisitivo para hacerse de ellas y ser parte de una élite de la tecnología a la que, por los precios, muy pocos podrían tener accesoDe las tres apuestas de Tesla, es el llamado Cybercab o Robotaxi, el que más ha llamado la atención al ser un vehículo autónomo que Musk tiene intención de lanzar al mercado en el 2026. Y si ya los inversionistas no lucían tan entusiasmados con la propuesta, Elon Musk responderá a sus cuestionamientos en la presentación de los resultados trimestrales de Tesla.

Del ‘Cybercab’ a los humanoides. Musk presentó tres apuestas de Tesla, las cuales, de acuerdo a sus palabras, revelan su visión futurista. La RoboVan es un autobús eléctrico, sin conductor, que puede transportar hasta a 20 personas usando únicamente la Inteligencia Artificial. Cuenta con un diseño en forma de vagón de tren, con ruedas escondidas, muy parecido a un tren bala.

El robotaxi es el vehículo que más ha llamado la atención por su autonomía. Foto: Especial

La segunda presentación constó de robots humanoides, los tradicionales Optimus, los cuales pretende que se conviertan en mayordomos que tengan la capacidad, también con Inteligencia Artificial, de “construirse a sí mismos”, sin que haya una mano humana que tenga que ver en su fabricación.

Sin embargo, el que más llamó la atención y que terminó preocupando a los inversionistas, provocando una caída significativa en las acciones de Tesla en Wall Street, fue el Cybercab, un robotaxi que Elon Musk quiere producir en serie, para revolucionar (o al menos intentarlo) el transporte a nivel mundial.

Un coche eléctrico, de dos puertas que se abren como si alas fueran, con un diseño futurista, sin volante, sin pedales, con la conducción autónoma de la mano de la Inteligencia Artificial. En la presentación, el Cybercab demostró poco, más allá de un discurso de 20 minutos de Elon Musk, quien utilizó el vehículo para demostrar que podía moverse y así retirarse del escenario.

Dudas de los inversionistas. El día de hoy, inversores y analistas de Tesla tendrán la oportunidad de cuestionar a Elon Musk sobre los planes del Cybercab, cuando presente los resultados trimestrales, luego de la caída que sufrió la compañía tras la presentación de estas tres apuestas futuristas.

Para que entendamos un poco la magnitud de la preocupación, las acciones de Tesla cayeron más del 8% después de esta presentación y en apenas 24 horas, perdió la empresa más capitalización bursátil de lo que vale Iberdrola al 100 por ciento. ¿Preocupará más? Por supuesto. Recordemos que gran parte de la valoración de Tesla, de cerca de 700 mil millones de dólares, está anclada a las promesas de Elon Musk acerca de que los pilotos automáticos o con Inteligencia Artificial, serán la base de los taxis robot del futuro. Hoy es el día de los cuestionamientos para Musk. ¿Podrá con ellos?