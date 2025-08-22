Después de más de una década sin registros, recientemente se ha confirmado que el águila arpía ha vuelto a emprender el vuelo en territorio mexicano, pues avistamientos hechos por el equipo de Dimensión Natural, A.C., en la zona de Yaxchilán, a orillas del río Usumacinta en Chiapas, confirman que al menos tres ejemplares habitan en la región, lo que sugiere la posible existencia de un territorio reproductivo en activo. Como especie clasificada en peligro de extinción en México, su regreso representa una señal alentadora para la riqueza biológica de los bosques tropicales del país.

Águila arpía vuelve a surcar los cielos de México ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

