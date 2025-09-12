LA EXPLOSIÓN de una unidad de gas LP cerca del Distribuidor Vial La Concordia entre Iztapalapa y los límites del Estado de México, el miércoles pasado, ya tiene una causa probable: las autoridades de la Ciudad de México apuntan al exceso de velocidad del automotor, como una posibilidad del siniestro, junto con la hipótesis del volcamiento como detonante inicial. El accidente provocó una ingente fuga de combustible que derivó en una explosión alrededor de las 14:30 horas y derivó en un incendio que alcanzó llamas de al menos 30 metros de altura y que cobró la vida de nueve personas al cierre de esta edición.

Exceso de velocidad, posible causa de volcadura de pipa en Iztapalapa ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

