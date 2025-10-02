Primera mujer presidenta de México

El año 1 de la primera Presidenta, con ruta firme en Transformación

Claudia Sheinbaum cumple su primer año como Presidenta de México; prioriza programas sociales, infraestructura, reformas judiciales y seguridad; enfrenta políticas de Trump; fortalece vínculo con mujeres

Un año con Claudia: Sus ejes de gobierno
Un año con Claudia: Sus ejes de gobierno
Con la promesa de continuar y extender la llamada Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, la primera mujer Presidenta de México, cumple el primer año de su gobierno.

En este tiempo ha fijado sus principales prioridades: programas sociales y obras de infraestructura.

Además, ha acometido ajustes en políticas como la de seguridad, al igual que completado reformas legislativas —como la judicial— que forman parte de un cambio de régimen.

También ha sorteado los desafíos impuestos por las políticas arancelarias y contra la migración de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Una de las improntas de la mandataria a nivel de discurso y de políticas es el de la proximidad con las mujeres en la lógica de que “llegamos todas”.

