El cangrejo azul enfrenta una situación alarmante en el estado de Veracruz: su presencia en playas y esteros ha caído hasta un 90% en las últimas dos décadas y, según organizaciones ambientalistas, este año hubo una población mínima de hembras ovadas en las zonas reproductivas.

Entre las causas de su desaparición destacan la sobreexplotación pesquera, la destrucción de su hábitat por desarrollos costeros y fraccionamientos, la contaminación de las aguas y los efectos de la crisis climática que alteran la salinidad del agua y los patrones de anidación.

Sin esta especie se pierde una pieza ecológica importante en los manglares de la entidad, pues el cangrejo limpia materia orgánica, regula nutrientes y sostiene cadenas alimentarias locales. Su declive, además, amenaza la salud de manglares y estuarios y con ello la pesca local y los servicios ambientales que sostienen comunidades.

CANGREJO AZUL,UN "INGENIERO ECOLÓGICO"EN RIESGO ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

