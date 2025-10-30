Panteón de Dolores y sus 150 años de historia

Inaugurado en 1875, el Panteón Civil de Dolores cumple siglo y medio de ser el cementerio más grande y uno de los más emblemáticos de México.

Concebido originalmente como un espacio laico, fue símbolo de modernidad y de un nuevo pensamiento en el siglo XIX.

Entre sus casi 700 mil sepulturas guarda la historia nacional: ahí descansan científicos, artistas, militares, escritores y hasta expresidentes.

En su corazón se encuentra la Rotonda de las Personas Ilustres, donde reposan figuras como Diego Rivera, Rosario Castellanos, José Clemente Orozco, Agustín Lara, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel M. Ponce y David Alfaro Siqueiros, entre otros.

A lo largo de siglo y medio, el camposanto ha sido también un museo al aire libre, con mausoleos que reflejan estilos arquitectónicos que van del neoclásico al art déco, además del primer horno crematorio del país, inaugurado en 1909.

Panteón de Dolores y sus 150 años de historia ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Roberto Alvarado

