Una Línea 1 renovada y más eficiente

La conocida como “línea rosa” del STC Metro reabrió ayer tras más de tres años de trabajos que iniciaron el 11 de julio de 2022.
El proyecto implicó el cambio total de vías, sistemas eléctricos, túneles y señalización para ofrecer un servicio más seguro y veloz.
Se sustituyeron rieles, durmientes, balasto y drenaje, además de instalar el sistema CBTC y rehabilitar estaciones con iluminación LED, pisos nuevos y mayor accesibilidad.
Llega la mariposa Monarca y tapiza los bosques de México
Como parte de la obra se adquirieron 29 trenes NM22 de última generación, con nueve vagones continuos, mayor capacidad y mejores sistemas de tracción más eficientes.
El objetivo central es reducir tiempos de espera, incrementar la capacidad de pasajeros y actualizar la infraestructura que tenía más de cinco décadas de operación.
⬇⬇ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA AQUÍ ⬇⬇