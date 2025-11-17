Funciona en su totalidad tras mil 226 días

Una Línea 1 renovada y más eficiente

La Línea 1 del Metro reabrió tras más de tres años de trabajos que renovaron vías, sistemas y estaciones

Una Línea 1 renovada y más eficiente
Una Línea 1 renovada y más eficiente Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado
Por:
Staff Infografía

La conocida como “línea rosa” del STC Metro reabrió ayer tras más de tres años de trabajos que iniciaron el 11 de julio de 2022.

El proyecto implicó el cambio total de vías, sistemas eléctricos, túneles y señalización para ofrecer un servicio más seguro y veloz.

Se sustituyeron rieles, durmientes, balasto y drenaje, además de instalar el sistema CBTC y rehabilitar estaciones con iluminación LED, pisos nuevos y mayor accesibilidad.

TE RECOMENDAMOS:
Llega la mariposa Monarca y tapiza los bosques de México
La rastrean con microtransmisores

Llega la mariposa Monarca y tapiza los bosques de México

Como parte de la obra se adquirieron 29 trenes NM22 de última generación, con nueve vagones continuos, mayor capacidad y mejores sistemas de tracción más eficientes.

El objetivo central es reducir tiempos de espera, incrementar la capacidad de pasajeros y actualizar la infraestructura que tenía más de cinco décadas de operación.

Una Línea 1 renovada y más eficiente
Una Línea 1 renovada y más eficiente ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

⬇⬇ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA AQUÍ ⬇⬇

TE RECOMENDAMOS:
Crece 10% la población del jaguar en México
Hay más de 5 mil ejemplares

El jaguar ruge de nuevo: crece población en México