50 años del Museo del Chopo

Museo del Chopo, 50 años de diversidad y experimentación

El Museo Universitario del Chopo cumple 50 años y lo celebra como un referente vital de la cultura mexicana contemporánea.

Nacido a principios del siglo XX como el Museo de Historia Natural, su reconocida estructura de acero y vidrio —ejemplo notable del estilo Jugendstil de Alemania— resurgió cuando fue transformado en un espacio abierto a la experimentación artística, las estéticas alternativas y las juventudes.

Su arquitectura industrial, ícono de la colonia Santa María la Ribera, su vocación crítica y sus reinvenciones constantes lo consolidan como un laboratorio cultural que vincula memoria, comunidad, música y pensamiento crítico, impulsando el diálogo y sosteniendo prácticas que desafían formatos y expanden públicos.

TE RECOMENDAMOS: Construye un nuevo salón de baile La Casa Blanca se renueva a imagen y semejanza de Trump

Museo del Chopo, 50 años de diversidad y experimentación ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

⬇⬇ AQUÍ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA ⬇⬇

Your browser does not seem to support iframes. <a href=>https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2025/11/25/32lr5120-merged-SlqWi5fae.pdf>Click here to read this PDF</a>.