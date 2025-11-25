Espacio clave para el arte contemporáneo

50 años del Museo del Chopo

El Museo Universitario del Chopo celebra 50 años como referente cultural, con arquitectura emblemática y una historia de reinvenciones que impulsan arte experimental, memoria comunitaria y pensamiento crítico

Museo del Chopo, 50 años de diversidad y experimentación
Museo del Chopo, 50 años de diversidad y experimentación
Staff Infografía

El Museo Universitario del Chopo cumple 50 años y lo celebra como un referente vital de la cultura mexicana contemporánea.

Nacido a principios del siglo XX como el Museo de Historia Natural, su reconocida estructura de acero y vidrio —ejemplo notable del estilo Jugendstil de Alemania— resurgió cuando fue transformado en un espacio abierto a la experimentación artística, las estéticas alternativas y las juventudes.

Su arquitectura industrial, ícono de la colonia Santa María la Ribera, su vocación crítica y sus reinvenciones constantes lo consolidan como un laboratorio cultural que vincula memoria, comunidad, música y pensamiento crítico, impulsando el diálogo y sosteniendo prácticas que desafían formatos y expanden públicos.

Museo del Chopo, 50 años de diversidad y experimentación
Museo del Chopo, 50 años de diversidad y experimentación

