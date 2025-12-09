Hallazgo de la solar Orbiter

Los polos del Sol, revelados por primera vez

La sonda Solar Orbiter obtuvo por primera vez imágenes de los polos solares; avance inaugura una nueva etapa para comprender el ciclo solar

Los polos del Sol, revelados por primera vez
Foto: Armando Armenta y Roberto Alvarado
La sonda Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea (ESA) logró a finales de noviembre de este año algo nunca antes visto: captó por primera vez los polos de nuestro astro rey, una región que durante décadas permaneció oculta dada la perspectiva del plano orbital.

Las imágenes que ha proporcionado el artefacto revelan un magnetismo mucho más complejo de lo esperado, con parches de polaridades mezcladas y flujos de energía que migran a altas velocidades, logrando descubrimientos claves para entender el ciclo solar.

La sonda, lanzada en 2020 en conjunto con la NASA, alcanzó esta vista inédita gracias a maniobras que inclinaron su órbita.

Este avance marca un punto de quiebre: abre una nueva era en el estudio del Sol y en la predicción del clima espacial que afecta a la Tierra.

