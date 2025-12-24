Nochebuena, la flor mexicana que conquistó la Navidad

La Nochebuena es una de las plantas más populares en el mundo durante la temporada navideña, pero, paradójicamente, una de las menos asociadas con su lugar de origen: México. Antes de convertirse en el emblema de la víspera de la Navidad, los pueblos prehispánicos de nuestro país la conocían como cuetlaxóchitl y la utilizaban por sus propiedades tintóreas y medicinales.
Durante la época colonial, su floración natural en diciembre y el intenso color de sus brácteas facilitaron su incorporación a las celebraciones cristianas de estas fechas.
Ya en el siglo XIX, la flor cruzó fronteras cuando fue llevada a Estados Unidos, desde donde se difundió al resto del planeta como un típico ornamento navideño.
Notre-Dame recobra trono
Hoy, se comercializan en territorio nacional unos 35 millones de plantas al año y, al mismo tiempo, sigue siendo un recordatorio vivo de la riqueza botánica y cultural que México ha legado a través de los años.
⬇⬇ AQUÍ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA ⬇⬇