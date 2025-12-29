EL OBJETO más caro jamás creado por el hombre, la Estación Espacial Internacional (EEI), cumplió 25 años como el mayor proyecto científico y tecnológico de cooperación humana en el espacio. Desde el lanzamiento de su primer módulo, Zaryá, el 20 de noviembre de 1998, la terminal ha sido un laboratorio único en órbita terrestre, habitado de forma continua desde noviembre de 2000. Sus principales objetivos son estudiar los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano, probar tecnologías para misiones futuras a la Luna y a Marte y realizar miles de experimentos en física, biología y observación de nuestro planeta. En este cuarto de siglo, la EEI ha demostrado que la colaboración internacional es posible incluso más allá de las fronteras y que el ingenio humano es insuperable.

25 años del mayor laboratorio de la humanidad en el espacio ı Foto: Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

