Estrella de Belén: ¿Qué fue lo que guió a los magos de oriente?

La tradición cristiana y la cultura popular relatan que los Reyes Magos llegaron a Belén para adorar a Jesús de Nazaret guiados por una estrella: un objeto celeste que les habría señalado el lugar exacto del nacimiento al “detenerse” sobre el pesebre.

Sin embargo, la veracidad del episodio de los magos de Oriente descansa en una única fuente escrita, el Evangelio de Mateo. Aun así, la posible naturaleza de ese astro ha sido, durante siglos, motivo de debate científico, histórico y astronómico.

Entre las hipótesis más recientes se plantea que el objeto luminoso no fue una estrella, sino un cometa de trayectoria inusual, procedente de una región lejana de nuestro Sistema Solar, cuyo brillo y aparente movimiento habrían captado la atención de antiguos astrónomos.

Otras investigaciones sugieren que pudo tratarse de una conjunción planetaria, posiblemente entre los gigantes Júpiter y Saturno, o incluso de una nova o supernova visible desde la Tierra a simple vista.

Aunque ninguna teoría ha logrado imponerse, la discusión permanece abierta: la Estrella de Belén sigue siendo un punto de encuentro entre la fe, la ciencia y la historia.

Estrella de Belén: ¿cometa, conjunción planetaria o supernova? ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

Más de 11 millones de Reinas Magas cumplen con los deseos de los niños

› Por Claudia Arellano

Cecilia Hernández trabaja como operadora de una máquina de embutidos en la zona industrial de Xalostoc, en el Estado de México (Edomex). Tiene tres hijos, dos de ellas niñas de ocho y 11 años, y un varón de sólo seis años.

La jefa de familia platicó a La Razón que se divorció hace dos años debido a la violencia intrafamiliar que su expareja ejercía sobre ella, ya que “de alguna manera, yo siempre tenía que recordarle que ya venían fechas como la del 6 de enero, era muy cansado. Ahora es cansado en otros aspectos, pero al menos, ya no hay quien me golpee o grite”.

El Dato: Decenas de padres de familia acompañaron a sus hijos a escribir su carta a los Reyes Magos en el Palacio Postal de la CDMX este lunes 5 de enero, en la víspera de su llegada.

Cecilia Hernández comentó que desde junio comenzó a hacer un pequeño ahorro por el gasto del 6 de enero, pero que ni con ello logrará cubrir los gastos que representa el compromiso, pues aunque quisiera darles a sus hijos tal cual las cosas que pidieron en su carta a los Reyes Magos, “no será posible, esta reina no lo va a lograr, pero sé que cuando sean grandes lo van a entender. Eso no es lo que me da más tristeza, lo que me da más tristeza es que cuando tengan que abrir sus juguetes yo no estaré para ver sus caritas, pero le pedí a mi hermana que me los grabe”.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en México hay cerca de 38.5 millones de mujeres que son madres —de 15 años o más—. De ellas, 11.5 millones son jefas de familia, lo que significa que esas mujeres se vuelven Reinas Magas en un contexto de violencia y precariedad, según expertos.

Vianney Martín del Campo, abogada feminista y especialista en derechos de las infancias, dijo que los principales problemas que enfrentan las Reinas Magas al realizar la travesía del 6 de enero, no sólo son económicos, también hay un esquema en el que el sistema de cuidados y apoyo de empresas se vuelve sólo de palabra, pues la mayoría de ellas no tiene permisos laborales para realizar actividades propias de la época.

2 mil 508 pesos por cada niño y niña es el gasto previsto por los Reyes Magos

“Imagina tener que salir a buscar lo de la cartita sola, sin compañía, con el dinero justo y sin permiso en tu trabajo. Al día siguiente ellas, después de lograr la hazaña, van a un día normal del trabajo, desveladas, con niños ávidos de querer que mamá este ahí, pero la sorpresa es que, en el mundo laboral, todo sigue igual, sea el día que sea. De ello la importancia de implementar sistemas de cuidados que cuiden de las madres y las infancias”, recalcó.

Del Campo Vera dijo que, en México, cerca del 46 por ciento de las madres trabajan con una mayor incidencia en los grupos de edad de 40 a 49 años y que 87.6 por ciento de ellas realiza el cuidado de sus hijos, en algunos casos apoyadas por algún familiar.

“Las mamás se endeudan, piden préstamos, algunas tienen que pedir permiso en los empleos y les descuentan el día. Otras empeñan cosas o trabajan horas extra. Prefieren todo eso a romper la ilusión de sus hijos y eso es violento”, enfatizó.

Jefes de familia al asistir al tianguis del juguete del Velódromo en la CDMX, ayer antes de la llegada de los Reyes Magos. ı Foto: Cuartoscuro

Este 6 de enero de 2026, millones de niños en México amanecerán con los regalos que les dejen los Reyes Magos en el marco de una festividad que, a decir de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), impactará de manera positiva la economía mexicana.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la organización en la capital del país, destacó que esa festividad “no sólo es una fecha de gran arraigo cultural y familiar, sino también un pilar fundamental para el comercio de la capital, marca un inicio de año dinámico para las ventas”.

El organismo empresarial previó que Melchor, Gaspar y Baltasar destinarán un gasto promedio de 2 mil 508 pesos por cada niño y niña.

En esta ocasión, refirió el representante de la Canaco, los niños optaron por solicitar a los Reyes artículos como drones, autos a control remoto, figuras de acción, videojuegos y consolas, teléfonos celulares; bicicletas, triciclos y scooters como opciones recurrentes para fomentar la actividad al aire libre.

Pese a prohibición, globeros se resisten a desaparecer en el Día de Reyes Magos

› Por Fernanda Rangel, Jonathan Castro e Ivan Ortiz

“Ya casi no encuentras a los globeros”, afirmó una mujer sobre estos comerciantes que ya se ven menos en tianguis navideños en el marco del Día de Reyes y cuyo producto está prohibido por la ley.

La mujer, quien acudió al bazar de Sur 16, en la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, dijo a La Razón que tardó cerca de 40 minutos en encontrar globos para este 6 de enero. Consideró que esto es por la prohibición del plástico de un solo uso, pues esta tradición también contamina el ambiente.

“Ya casi no los encuentras y subió mucho el precio, ahora los encuentras uno en 60 pesos o dos por 100. Por lo mismo de la contaminación ya cada vez menos los encuentras.

El Dato: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha advertido que los globos pueden obstruir la ruta de vuelo de aves, las cuales pueden enredarse con los hilos.

“Es bonito seguir la tradición con mis hijos ahora. Está bien (la prohibición), pero siempre los niños tienen la ilusión de aventarlos”, mencionó. Ella aprovechó la oferta y compró dos globos: uno rojo de Minnie Mouse y el otro azul de las Guerreras del K-Pop.

Desde 2021, la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México prohíbe la comercialización de los plásticos de un solo uso. El artículo 25, inciso XI Bis establece que no está permitida la comercialización, distribución y entrega de globos y varillas para éstos.

En entrevista, el titular de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente, Benjamín Cervantes Pérez, explicó que los únicos globos que sí están permitidos son aquellos de látex debido a su composición vegetal que ayuda a una degradación más rápida.

Un comerciante en Pino Suárez recorre la plaza para vender sus globos a los transeúntes. ı Foto: Ivan Ortiz, Fernanda Rangel y Jonathan Castro›La Razón

El Tip: La sedema recibe denuncias por el comercio de plástico de un solo uso en comercios fijos y bien establecidos al correo denuncias@sedema.cdmx.gob.mx.

“(Los globos de poliuretano) se pueden degradar en microplásticos que contaminan suelos, pueden contaminar el agua y también son nocivos para la fauna que los puede confundir con alimento.

“En comparación, el látex, que tiene origen animal o vegetal, su descomposición se garantiza 100 por ciento y se vuelve a integrar a la naturaleza a través de compostas o algún otro proceso de biodegradación natural”, dijo.

En el caso del helio, gas que usan los globeros para inflar estos recipientes, los reportes científicos indican que éste provoca el desplazamiento del objeto hasta tres mil kilómetros, lo que significa que un globo lanzado desde la Ciudad de México podría llegar hasta la frontera con Estados Unidos. En el trayecto pueden caer a ríos, lagos, bosques u otros espacios en los que pueden ser ingeridos por animales y causarles hasta la muerte.

Así como en el tianguis navideño de Sur 16, en la explanada del Metro Pino Suárez, afuera de la Línea 2 del Metro, y en la romería de Río Blanco, en Gustavo A. Madero, sucede lo mismo. En cada sitio se observó a cuatro comerciantes durante la tarde y uno de ellos llenaba de helio las esferas.

Uno de los vendedores en Río Blanco, quien prefirió omitir su nombre, refirió que este año venderán más que el anterior, aunque mencionó que desconocía que la venta de globos está prohibida.

“No tenía conocimiento, pero no hacemos daño, sólo estamos trabajando”, dijo el joven al ser cuestionado al respecto.

En la entrada de este tianguis navideño, en la intersección entre el Eje 2 Oriente y la Avenida Oriente 95, los comerciantes aprovechaban para acercarse a las y los niños que entraban y salían con sus padres. Lo mismo hacían con los autos que poco a poco avanzaban por el tráfico.

“¡Globos, globos! Lleve su globo para su carta a los Reyes”, decían. Por 50 pesos, se podían llevar cualquiera de los más de 40 que llevaban consigo.

En Pino Suárez, el precio del globo es el mismo: 50 pesos. Aquí, un vendedor aseguró que “no es ilegal” este producto y ofreció los distintos modelos que tenía.

En este sitio, Alejandra, quien llevaba a su hija en brazos, afirmó que los globos en Día de Reyes son innecesarios y reconoció que son un problema ambiental, por lo que opta mejor por no mandar el objeto, con la respectiva carta, al cielo.

Como ella, Gabriela, quien visitó el tianguis de Sur 16, aseguró que este plástico es un contaminante y se opone a su uso. Si bien su nieta traía un globo, la mujer aclaró que ella no se lo compró, sino un vecino que también aprovechó la oferta de dos por 100 pesos y se lo regaló.

La mujer consideró que esta tradición de Día de Reyes es innecesaria y debe suplirse, por ejemplo, con dejar la carta de deseos en buzones, en el árbol de Navidad o en el zapato.

Una mujer posa en Sur 16 con dos roscas, un globo de las Guerreras del K-Pop y otro de Minnie. ı Foto: Ivan Ortiz, Fernanda Rangel y Jonathan Castro›La Razón

“Esa tradición es otro gasto para los papás y digo que es un gasto innecesario, porque la tradición en mis tiempos era poner la cartita en los zapatos, que es lo más adecuado para cuidar a la Tierra. No lo voy a echar (el globo de su nieta), es para que ella juegue con él”, dijo.

Cervantes Pérez afirmó que es responsabilidad de las alcaldías revisen y aplicar la ley en este tipo de tianguis para evitar el uso de plásticos de un solo uso. Recordó además que los globeros pueden ser sancionados por la venta de éstos, pues la multa va de los 58 mil 650 a los 23 millones 460 mil pesos.

El funcionario también llamó a la sociedad a tomar conciencia sobre la contaminación con los globos y que el no usarlos ayuda al medioambiente.

“Hay que ser conscientes de que son productos que dañan nuestro medioambiente y que necesitamos reforzar la cultura del cuidado del mismo también en nuestras infancias.

“Con este tipo de pequeñas acciones, en las que ponemos la carta en otro tipo de lugares igual de mágicos que un globo, contribuye a nuestras generaciones y a las venideras”, afirmó.

Con diablitos, las romerías se hacen de la luz

› Por Ivan Ortiz, Fernanda Rangel y Jonathan Castro

Cientos de comercios ambulantes y juegos que se instalan en varias romerías de la Ciudad de México utilizan diablitos y bajadas ilegales para conectarse a los postes de luz pública, lo que afecta a negocios cercanos con variaciones del voltaje.

Vecinos de la colonia Belisario Domínguez, en la alcaldía Gustavo A. Madero, contaron a La Razón que han tenido problemas por las variaciones de voltaje a causa de los puestos que se instalan a los postes de luz, como le sucedió a Guadalupe Valencia, trabajadora de un local de la Avenida Oriente 95.

“El sábado por la noche salió un pinche chispazo de la conexión al poste que pusieron, hasta sacó lumbre, echaba chispas. Se fue la luz. Tuvieron que mover los puestos y ya después vinieron de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para arreglar la falla“, dijo.

El Dato: El uso de diablitos es un delito federal que puede sancionarse con penas que van de los tres a los 10 años de prisión, así como con multas de hasta mil días de salario mínimo.

En un recorrido, este diario observó diversos riesgos en el sitio, como las líneas eléctricas encima de puestos de juguetes, ropa, comida y demás tipos de regalos, la conexión a tableros y cajas de fusibles descubiertos y la mayoría colocada en árboles y no en muros.

La Norma Técnica NT-SGIRPC-IET-003-3-2023, emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en julio de 2023, establece las medidas mínimas necesarias que deben tener las instalaciones eléctricas temporales de las romerías y otros eventos públicos.

Una de ellas es que estos eventos deben tener un suministro eléctrico tramitado ante la CFE, para evitar el robo de energía mediante diablitos eléctricos.

Contactos colocados en un árbol, ayer, en la romería de Sur 16, en Iztacalco. ı Foto: Jonathan Castro›La Razón

10 contactos, al menos, llegan a haber en una bajada de luz de un poste

La norma además indica que los cables deben estar protegidos contra daños accidentales, evitando pasar por esquinas agudas o salientes, y con cubrecable cuando pasen por puntos críticos. Por último, por cada generador de electricidad deberá existir un extintor de polvo químico; sin embargo, este diario no localizó ninguno en los recorridos por estos eventos navideños.

Juan Carlos Limón, propietario de un servicio automotriz ubicado frente al Parque de los Periodistas Ilustres, a dos cuadras del edificio de la alcaldía Venustiano Carranza, denunció afectaciones recurrentes por la instalación anual de una verbena con juegos mecánicos que, desde 2013, se conecta de manera irregular a la red eléctrica mediante los llamados diablitos.

“Sí nos afectan los diablitos, tenemos bajones de luz y por eso se nos funden los focos. Acabo de poner unos y ya se fundieron. Están aquí (los comerciantes) desde 2012 y así es cada año”, criticó.

La inconformidad es compartida por otros colonos, quienes han presentado escritos ante la alcaldía, actualmente encabezada por Evelyn Parra Álvarez, sin que, aseguraron, se haya dado una solución al problema.

En la romería de Sur 16, en la alcaldía Iztacalco, la situación es igual: hay tableros de madera postrados en árboles con multiconectores, hay cableríos en los postes de luz que van directo a los comercios y algunos incluso salen de negocios bien instalados en las inmediaciones.

Clara Hernández, quien atiende la pulquería El Tinacalito, también dijo que durante la romería que se instala en dicha zona “la luz se baja y se sube y luego luego hay que desconectar los aparatos”.

En tanto, Roberto Huesca, quien tiene un estudio fotográfico, dijo que las variaciones le han afectado en su negocio, pues su recibo suele llegar más caro, pues los ambulantes se conectan a su red; además, sus máquinas se prenden y apagan por las variaciones de voltaje.

“A nosotros nos cobran la luz y ellos se la están robando. Uno que paga luz y renta, pues no es justo”, dijo.