Una pintura rupestre reescribe la historia de la humanidad

El reciente hallazgo de una —en apariencia simple— mano dibujada en negativo en una cueva de piedra caliza de la isla de Sulawesi, en Indonesia, cambia nuestra percepción de la historia del arte.

La pintura, considerada ya la representación artística más antigua del mundo con una datación fiable, tiene una antigüedad de al menos 67 mil 800 años de antigüedad.

La imagen fue pintada probablemente con la técnica del aerosol: el artista presionaba la mano contra la pared y luego soplaba o escupía un poco de pigmento alrededor, de modo que, al retirar la mano, quedaba un contorno negativo sobre la roca.

Más allá de su sencillez, este gesto pudo tener un profundo significado simbólico, como “dejar huella”, señas de identidad individual o colectiva o formar parte de rituales sociales o espirituales.

La marca demuestra que la necesidad de expresión artística existía mucho antes de lo que se pensaba y que, junto con otros ejemplos en zonas del Sudeste Asiático, se demuestra que nuestras primeras señas de creatividad son más profundas y antiguas.

Una pintura rupestre reescribe la historia de la humanidad ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

⬇⬇ AQUÍ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA ⬇⬇