A seis años de la pandemia que cambió el mundo

Una pandemia que nos dejó una herida profunda

SEIS AÑOS atrás, un nuevo virus puso en jaque a la humanidad: paralizó la economía, saturó sistemas de salud, transformó hábitos sociales y evidenció las desigualdades en el acceso a la salud.

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de Covid-19, una enfermedad que nos dejó una herida profunda, pues provocó más de 7 millones de muertes y alrededor de 778 millones de casos registrados en todo el mundo.

Una incógnita sigue pendiente: ¿cuál fue el origen del virus? Esto aún no ha sido determinado, lo que mantiene abierto uno de los debates científicos más relevantes de nuestra actualidad.

Una pandemia que nos dejó una herida profunda ı Foto: Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

