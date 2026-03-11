Origen del virus aún sin aclararse

A seis años de la pandemia que cambió el mundo

La pandemia dejó millones de muertes, crisis sanitaria y efectos en la económica global

Una pandemia que nos dejó una herida profunda
Una pandemia que nos dejó una herida profunda Foto: Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado
Por:
Staff Infografía

SEIS AÑOS atrás, un nuevo virus puso en jaque a la humanidad: paralizó la economía, saturó sistemas de salud, transformó hábitos sociales y evidenció las desigualdades en el acceso a la salud.

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de Covid-19, una enfermedad que nos dejó una herida profunda, pues provocó más de 7 millones de muertes y alrededor de 778 millones de casos registrados en todo el mundo.

Una incógnita sigue pendiente: ¿cuál fue el origen del virus? Esto aún no ha sido determinado, lo que mantiene abierto uno de los debates científicos más relevantes de nuestra actualidad.

TE RECOMENDAMOS:
El Cadillac de Checo, potente, ligero y elegante
El sábado, su debut

El Cadillac de Checo, potente, ligero y elegante

Una pandemia que nos dejó una herida profunda
Una pandemia que nos dejó una herida profunda ı Foto: Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

⬇⬇ AQUÍ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA ⬇⬇

TE RECOMENDAMOS:
EU hunde por 1a. vez un buque enemigo desde la 2a. Guerra Mundial
Ataque a fragata iraní

Vuelven a usar estrategia de la 2a. Guerra Mundial