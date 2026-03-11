A seis años de la pandemia que cambió el mundo

SEIS AÑOS atrás, un nuevo virus puso en jaque a la humanidad: paralizó la economía, saturó sistemas de salud, transformó hábitos sociales y evidenció las desigualdades en el acceso a la salud.
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de Covid-19, una enfermedad que nos dejó una herida profunda, pues provocó más de 7 millones de muertes y alrededor de 778 millones de casos registrados en todo el mundo.
Una incógnita sigue pendiente: ¿cuál fue el origen del virus? Esto aún no ha sido determinado, lo que mantiene abierto uno de los debates científicos más relevantes de nuestra actualidad.
