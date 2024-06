Con casi el 100% de cómputos distritales, Sheinbaum suma 59.75% de votos del 2 de junio

Faltando poco más de un centenar de actas por considerar, el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo con más de 30 puntos de ventaja sobre el segundo lugar se mantiene en los Cómputos Distritales.

Hasta pasadas las 13:00 horas de este jueves, 170 mil 611 actas de las 170 mil 766 ya fueron computadas y ya arrojan 35 millones 884 mil 5788 votos en favor de la exmandataria capitalina, que a su vez representan 59.75 por ciento.

Claudia Sheinbaum Foto: Especial.

De los sufragios a su candidatura, 91 mil 510 se emitieron en el extranjero y 35 millones 791 mil 656 en el territorio nacional.

Para Xóchitl Gálvez se anotan 16 millones 484 mil 876 votos.

En tanto, el emecista Jorge Álvarez Máynez suma seis millones 197 mil 502 sufragios.

Aunque la previsión del Instituto Nacional Electoral (INE) era llevar a recuento 67 por ciento de los paquetes electorales, los Cómputos hasta este mediodía muestras que 116 mil 236 se sometieron a dicho procedimiento y representan 68.06 por ciento.

AMLO reconoció el récord logrado por Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el récord logrado por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien según cómputos distritales obtuvo más votos que los que él consiguió en las elecciones de 2018.

"Por cierto ya llevan contabilizadas las actas, ya llegó a 35 millones y va a pasar. Estos son cómputos distritales, ¿cuánto lleva ya? 35 millones 852 mil, sí me cepilló a mí, se pensaba que iba a ser la elección más votada (...) con 61 por ciento de participación".

En la Mañanera desde Palacio Nacional, AMLO ofreció dar a conocer el mensaje que le envió a Sheinbaum cuando supo de su triunfo en la elección. Sin embargo, el vocero, Jesús Ramírez, aseguró que ya se había borrado el texto.

Sin embargo, AMLO sí mencionó que la felicitación la envió antes de que se dieran a conocer los resultados.

"Ofrezco disculpas por anticipado por darlo a conocer (...) ya habían dado a conocer los resultados o estaban por darlos a conocer".

— ¿Usted ya tenía la información?

"Sí, o sea aquí no hay espionaje, se acabó el espionaje pero sí hay inteligencia, aquí se sabe todo porque aquí viene gente de todos lados y nos informan, por eso, para qué vamos a estar espiando, escuchando teléfonos, sabemos todo lo que pasa en el país, pues ya sabíamos".

En tanto, mencionó que está “casi seguro” que no habrá represión en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Insistió en que la exjefa de Gobierno es una mujer con convicciones y muy bien preparada “o sea, vamos de gane”.

“Les puedo garantizar que no hay represión, no ha habido ni habrá y una buena nueva, una muy buena nueva es que no habrá hasta que yo termine y estoy casi seguro de que no habrá hacia adelante porque conozco bien a la compañera Claudia Sheinbaum.

AMLO dijo que desde joven, Sheinbaum ha demostrado sus capacidades. Explicó que en estos días vio un documental en donde la ex jefa de gobierno de la capital está encabezando una movilización.

“Estaba arriba de un escritorio y me llamó mucho la atención porque lo que estaba diciendo: compañeras, compañeros, no caigamos en la provocación, cuidado con la provocación. Ella sabe y es muy sensible, es muy humana y es honesta”, expresó.

