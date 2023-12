Cada 19 horas se registra una masacre en el país

Cada 19 horas, en algún punto del territorio mexicano, se registra una masacre, de acuerdo con la organización Causa en Común, la cual señala que entre enero y el 5 de diciembre de este año, que significan ocho mil 136 horas, se han documentado 420 homicidios múltiples en el país.

Asimismo, Causa en Común consignó 250 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, además de 597 casos de mutilación de cadáveres, entre otros fenómenos que caracteriza como “atrocidades”.

También documentó, hasta septiembre de este año, 34 jornadas de violencia en las entidades federativas. La organización consideró que la ciudadanía debe exigir investigaciones sólidas para esclarecer los hechos de violencia extrema y sumar a los enfoques policiales y sociológicos, los psicológicos.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que las autoridades deben tener claro que la ciudadanía está en búsqueda no sólo de verdad, sino de justicia, pues “cualquiera tiene miedo de ser parte de las muchas atrocidades que se viven en el país”.

Gráfico

Agregó que “es lamentable ver cómo no ha habido, ni al parecer habrá, reconocimientos públicos donde la autoridad pueda dar la cara para pedir perdón a las víctimas, o bien, para garantizar respuestas a los familiares, algún tipo de justicia y medidas de no repetición y de reparación. Esto para nada debe ser un fenómeno ajeno al Estado; es necesario garantizar que habrá reparación y que estos hechos no pueden seguir imperando en la sociedad de México”.

El activista comentó que para que hechos que quedan tan impunes ocurran en el país, antes hay un trabajo de “engranaje”, donde en el Ministerio Público, las personas defensoras de los derechos humanos se enfrentan a una realidad en la que “te maltratan, no te creen y le avisan al perpetrador: ‘ya llegó la víctima’”, así que, advirtió, eso otorga un clima de impunidad para quienes cometen algún tipo de atrocidad, “sea del orden que sea”.

“Hay un engranaje de corrupción en el que está infiltrado el crimen organizado. ¿Cuántos policías son torturadores?, ¿cuántos policías son parte de las desapariciones?, ¿cuántos policías pertenecen al crimen organizado?”, preguntó.

Abel Barrera, Director del Centro Tlachinollan

Aunque las masacres son una de las atrocidades que han ido a la baja en los últimos 15 trimestres, en ese periodo suman dos mil 121 episodios de este tipo, en los que resultan asesinadas al menos tres personas.

Esto significa que, en dicho lapso, ocurrieron en México tres multihomicidios cada dos días, en los que miles de personas perdieron la vida, muchas veces en circunstancias que no se han aclarado.

Por lo que se refiere a las atrocidades en general, entre las que se encuentran, además, hallazgos de fosas clandestinas, linchamientos, acciones de esclavitud y trata, terrorismo, tortura y crímenes cometidos en contra de personas vulnerables y violaciones tumultuarias, entre otros fenómenos, desde el 2020 y hasta el tercer trimestre de este año Causa en Común ha registrado 22 mil 930, lo que representa que ha ocurrido un promedio de 16 episodios cada día en ese periodo, que han afectado a la sociedad en su conjunto en el país.

Entre los estados más afectados en el país están Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Veracruz, Zacatecas y el Estado de México.