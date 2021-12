En 2022, el reto es el refuerzo universal: Ebrard

El reto del 2022 para México será tener el refuerzo universal de la vacunación contra COVID-19, afirmó el canciller Marcelo Ebrard.

Sobre el anuncio respecto a que México no renovó contratos con las farmacéuticas para la compra de vacunas, el secretario de Relaciones Exteriores explicó, en entrevista con Manuel Feregrino de Grupo Imagen, que el país ya no atravesará la misma emergencia diplomática para la compra de vacunas para el siguiente año, ya que que actualmente se cuenta con una reserva aproximada de 50 millones de dosis.

Lo que estamos haciendo no es que no vayamos a hacer, el año que entra, otras adquisiciones, sino que ya no vas a tener la emergencia diplomática que tuvimos este año, porque el año 2022 la Secretaría de Salud comprará vacunas como hoy compra todas las demás