AMLO anuncia que posiblemente eliminará Horario de Verano

El horario de verano sí tiene efectos nocivos contra la salud y el beneficio que arroja por ahorros es mínimo, por lo que podría desaparecer, adelantó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que luego de que la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Salud revisaran los costos-beneficios del cambio de uso horario, se detectó que el ahorro suma unos mil millones de pesos anuales, pero eso se podría lograr si la sociedad colabora a gastar menos luz.

López Obrador dijo que se abrirá la discusión en torno al tema, pero de recibir un apoyo mayoritario sería la última ocasión en que se cambia el horario y aplicaría para octubre. Aunque no dijo si se adoptará el horario de verano o de invierno.

Subrayó que la conclusión más importante del estudio realizado es que sí hay daños a la salud por el cambio de husos horarios y, comparado con los beneficios de su aplicación, no hay razones para seguir sosteniéndolo.

Sin embargo, el mandatario no especificó si esta decisión de desaparecer el cambio de horario se realizaría mediante un decreto o a través de una iniciativa legal.

“Lo que sí es un hecho es que se consultará a la población y a los especialistas, ya sea a través de una consulta popular o mediante una encuesta”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal.

El impacto

De acuerdo con la Ssa, “el cambio de hora altera el tiempo de exposición al sol y desequilibra nuestro reloj biológico. Varias Sociedades Internacionales del Sueño aconsejan un horario sin cambios y recomiendan mantener el horario de invierno en forma permanente, en especial para los niños y las personas de edad avanzada, pues el horario de invierno promueve un ritmo biológico más estable que el de verano, mejorando el rendimiento intelectual y ayudando a disminuir enfermedades del corazón, obesidad, insomnio y depresión”.

Estas alteraciones del reloj biológico, estableció en sus conclusiones, están relacionadas con diversos trastornos biológicos psicoemocionales y sociales.

La dependencia explicó que también se pueden presentar algunos cambios en el sistema digestivo, como el aumento de secreción del jugo gástrico, la disminución diurna y el aumento nocturno del apetito. Incluso, en la esfera psicoemocional, la depresión e ideas suicidas se incrementan en algunas épocas del año, sostuvo la Secretaría de Salud.

El estudio refirió que hay una tendencia a aumentar el riesgo en los individuos que requieren de su concentración máxima para realizar sus funciones como pilotos, maestros, empleados y trabajadores.

Agradecen labor de los marinos en favor del país

El mandatario Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia conmemorativa del Día de la Marina Nacional, que recuerda 80 años del primer viaje naval con una tripulación totalmente mexicana.

En el evento, resaltó la labor de la Armada para administrar la marina mercante y las aduanas costeras, vigilar instalaciones estratégicas como las plataformas marítimas petroleras, evitar el robo de combustibles y colaborar en el desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

López Obrador también agradeció el apoyo de la marina en momentos de desastre, como el ocasionado por el paso del huracán Aghata en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Encargó a los marinos “la responsabilidad” de hacer una carretera moderna para unir Chihuahua con el puerto de Guaymas para el comercio.

