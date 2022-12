Alianza Va por México, viento en popa para el 2023, afirma Jesús Zambrano

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la alianza Va por México va viento en popa para el siguiente año, debido a que las negociaciones se encuentran avanzadas para formar un proyecto en unidad y detener el avance de Morena.

MÁS INFORMACIÓN Hay condiciones para retomar la alianza Va por México, señala Jesús Zambrano

“Sí, hasta ahorita si, esperemos que no haya tropiezos. Que se puedan lograr triunfos en los estados de México y Coahuila, además que se pueda lograr un acuerdo de unidad para 2024 y se pueda detener de una vez por todas el deterioro”, explicó en entrevista con La Razón.

El panorama para 2023 -de acuerdo al perredista- es un país lleno de riesgos, debido a que se puede profundizar el deterioro que ha realizado Morena con su proyecto “degradante” de la falsa Cuarta Transformación.

Zambrano Grijalva dijo que el gran pendiente del Gobierno federal durante 2022 fue el tema de la inseguridad, ya que los niveles de violencia superaron los récords en diversos rubros, como los homicidios que alcanzaron altas cifras en el año que termina. Además, comentó que otros temas pendientes son el abasto de medicamentos, especialmente para menores con cáncer y equipamiento en las clínicas y hospitales del sector público.

“No hay un combate a la corrupción, al contrario la han acrecentado con sus asignaciones directas; no hay recursos suficientes para la educación pública que es otro de los déficits, aparte que desaparecieron escuelas de tiempo completo, a pesar de los amparos interpuestos ya que no hay respeto al estado de derecho”, indicó.

El perredista aseveró que es “insultante” la falta de respeto al estado de derecho y las leyes, ya que Morena y sus aliados no hacen caso a las instituciones.

En este sentido dijo que otro pendiente es el campo, así como la ciencia y la tecnología ya que se ha distinguido por incumplir en todos los rubros, incluso, aclaró que en el tema de la economía en donde el país va de mal en peor. “Ahí están los datos de nuestro desarrollo que en este año ha ido mal, sin resultados y con una degradación grave para el país”, agregó.

fgr