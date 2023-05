AMLO asegura que México ya no comprará gasolina en el extranjero en 2024.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ya alcanzará la autosuficiencia energética y ya no comprará gasolinas en el extranjero en 2024.

“Estuvimos en la refinería de Tula, a la cual se le construye una planta coquizadora que procesará combustóleo para producir más gasolinas con menos contaminación. En total invertimos 60 mil millones de pesos. Participan en la obra 9 mil trabajadores”, escribió en su cuenta de Twitter, durante su visita a la refinería de Tula, Hidalgo, para supervisar los avances de la planta coquizadora que se está construyendo en el interior de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex)

En un video que acompañó a su mensaje el mandatario dijo que la inversión no requiere financiamiento a través de deuda y todo el gasto es presupuesto público.

Estuvimos en la refinería de Tula, a la cual se le construye una planta coquizadora que procesará combustóleo para producir más gasolinas con menos contaminación. En total invertimos 60 mil millones de pesos. Participan en la obra 9 mil trabajadores. pic.twitter.com/rbzoBkKl9p — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 12, 2023

“Que se produzcan gasolinas, no solo combustóleo sino que se haga rendir más a la materia prima, por eso es esta planta coquizadora, estamos invirtiendo alrededor de tres mil millones de dólares, no crédito sino presupuesto público, esto va a significar que con las nuevas obras la modernización de las seis refinerías la compra de la refinería en Deer Park, la nueva refinería de Dos Bocas, otra planta coquizadora como esta, pero en Salina Cruz, con todo eso para el año próximo ya no vamos a comprar la gasolina en el extranjero”, aseguró el mandatario.

Ante los trabajadores que acudieron a verlo, López Obrador asumió el compromiso de luchar por mejores salarios y prestaciones para los empleados de Petróleos Mexicano.

“En el tiempo que nos queda no va a faltar el trabajo y siempre vamos a buscar que aumenten los salairos y que aumenten las prestaciones a los trabajadores, ¡que vivan las trabajadoras! ¡que vivan los trabajadores!”, exclamó al final de su visita.

El presidente tiene planeado visitar las seis refinerías y luego acudirá a Dos Bocas, Tabasco, donde se construye la séptima refinería en el país.

Julio Menchaca destaca cooperación con el Gobierno

Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, destacó la relación de cooperación y fraternidad que guardan su gobierno y el de la República, misma que ha permitido el desarrollo de proyectos prioritarios que benefician a la ciudadanía.

Junto al presidente @lopezobrador_, recorrimos la Refinería Miguel Hidalgo en el municipio de Tula, la cual es sustento de muchas familias hidalguenses y estandarte de la soberanía energética de nuestro país.



Agradecemos el impulso que el @GobiernoMX está dando para el…

A este recorrido también asistieron el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, y la secretaria de Energía del Gobierno de México, Rocío Nahle García.

