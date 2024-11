SCJN dará ‘última batalla’ ante reforma judicial, asegura jueza Reyna Rodríguez

Trabajadores del Poder Judicial encabezados por la jueza Reyna López Rodríguez se manifestaron en el Ángel de la Independencia este domingo. La juzgadora aseveró que este 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “dará la última batalla” al hacer el análisis de las acciones de inconstitucionalidad de la reforma judicial.

La juzgadora, quien en los últimos meses ha hecho acto de presencia en diversas plazas públicas del país, invitó a la ciudadanía a asistir a las 9:30 horas a las afueras de la SCJN para manifestarse en contra de la reforma judicial, mientras en el pleno se analiza el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La última batalla la dará la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es la única carta que tiene México de esperanza para conservar la república y la democracia”, afirmó la juzgadora.

Quieren jueces a modo, acusa

Acompañada de un grupo de trabajadores del Poder Judicial, insistió: “ya no obedecen a los jueces. El día de mañana que ustedes tengan derecho a una determinación, un derecho, nadie va a cumplir ese derecho si no le gusta al oficialismo, si no le gusta a Morena”.

Señaló que con la reforma judicial “quieren jueces a modo, jueces que respondan a ellos. No quieren jueces independientes sino mandaderos políticos como sus diputados y senadores que no puedes que estén comiendo tacos mientras destruyen nuestro país. No puede ser que los senadores estén comiendo cacahuates mientras destruyen nuestra democracia”.

Además de que insistió en que el bloque de la Cuarta Transformación “está tomando todos los poderes, ya tiene el Poder Legislativo, el Ejecutivo, desde ahí se giran las órdenes, ya tienen tomado el Poder Legislativo”; agregó que los legisladores “únicamente reciben la una orden, votan y transforman nuestra Constitución como si fuera una cartulina de primaria”.

Asimismo, dijo: “Descalifican a todos los jueces y magistrados, dicen que los tienen que cambiar porque somos corruptos, pero ¿dónde están las carpetas de investigación? ¿dónde están las denuncias?, no vemos nada, únicamente falacias.

