SCJN solo evaluará constitucionalidad de la reforma judicial y no legislará: Magistrados

Magistrados advirtieron que aún cuando la reforma al Poder Judicial ya se encuentra publicada den el Diario Oficial de la Federación (DOF), está pendiente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda o no invalidar la enmienda constitucional.

En la “contramañanera” judicial, la magistrada Edna Lorena Hernández, aseguró que la Suprema Corte no está legislando, solamente decidirá si es o no constitucional la reforma al poder judicial.

“Como cualquier acto, la autoridad puede ser, y como se ha mencionado aquí, acatado o atacado. En este caso la reforma judicial fue atacada por quienes tienen legitimación constitucional para realizarla, como partidos políticos y legislaturas de los estados; se impugnó, y está en revisión. El legislativo y la presidencia siguen en lo que a ellos les compete y la publicaron, pero eso no significa que aún no se ha revisado por la Corte ”.

En la imagen, la magistrada Edna Lorena Hernández. Foto: Captura de Pantalla

SCJN “está cumpliendo” su deber al analizar la reforma judicial

Dijo que entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno cuenta con competencias específicas, y comentó que la Corte es el “máximo intérprete” de la Constitución Política ; por lo tanto, debe revisarla, así como validar las reformas que se le realizan.

Añadió que “Si la Corte la declara inválida [la reforma judicial], esto no significa que va a definir cómo va a quedar la reforma, sino que será el legislador quien deberá determinar conforme lo que considere, en qué términos de acuerdo con lo que el constituyente originario establece”.

La SCJN, subrayo Hernández Granados, está “cumpliendo” con el deber que tiene de interpretar; pues aseguró “es el último interprete de la Constitución”.

Corte no quiere legislar, como señaló la Presidenta Sheinbaum: Magistrada

Asimismo, puntualizó: “la Presidenta Claudia Sheinbaum, también dijo que con el proyecto que mañana se votará, la Corte quiere legislar. No, la Corte no quiere legislar, solo decidirá si lo legislado es o no constitucional. La Corte no va a decir cómo va a quedar la reforma si es que la vuelven a votar, si la inválida queda vigente como estaba como el Constituyente original lo discutió y públicamente quedó expresamente establecido en la Constitución”.

Aclaró que los ocho ministros de la Suprema Corte no están contra el pueblo, como se ha aseverado: “son ocho ministros defendiendo al pueblo contra los actos de legisladores que quieren privar sus derechos, de nuestros derechos básicos como todo ciudadano”.

Señaló que los derechos, que la mayoría de togados en el máximo tribunal del país, buscan defender está “el derecho a ser juzgado por jueces ya establecidos con capacitación, con carrera judicial, con una trayectoria de experiencia para el conocimiento y resolución de los asuntos. En realidad la Corte está defendiendo al pueblo de México contra el legislador que quiere privar al pueblo de México de sus derechos”, comentó.

cehr