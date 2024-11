Reforma judicial de Sheinbaum va

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó desestimar la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que planteaba declarar la invalidez de la reforma al Poder Judicial, por lo que la enmienda constitucional, que contempla la elección de ministros, jueces y magistrados, va adelante.

Por mayoría de siete ministros contra cuatro, el tribunal pleno resolvió como improcedentes las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos en contra de la reforma y no entrar al análisis del fondo, en una votación marcada por el giro en la postura del ministro Alberto Pérez Dayán, quien se apartó de considerar que eran procedentes dichos recursos, con lo cual ya no se consiguieron los ocho votos que se requerían —y que determinaron los propios ministros que eran necesarios— para invalidar la enmienda constitucional.

En cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten, estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato: guardar y hacer guardar la Constitución Norma Piña Hernández, Ministra presidenta de la SCJN



Por mayoría de seis votos contra cinco, los ministros determinaron que se requerían ocho votos para entrar al estudio del fondo, por lo que desestimaron la propuesta, y por lo tanto, no se pudo determinar si tiene o no validez constitucional la reforma judicial por la vía de la acción de inconstitucionalidad.

Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara, Margarita Ríos- Farjat y la presidenta, Norma Piña, dieron su voto, al considerar que era suficiente una mayoría de seis votos para invalidar la reforma, como lo plantea la propia modificación constitucional.

Mientras tanto, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Luis María Aguilar Morales, Jorge Pardo y Pérez Dayán votaron por que eran necesarios ocho votos para tener una mayoría, ya que la integración del pleno sigue siendo de 11 ministros y no 9, como establece la reforma.

Tras la votación, se desestimó el proyecto presentado por el ministro González Alcántara Carrancá.

Sobre la discusión en torno a los ocho o seis votos, el propio ministro ponente, señaló: “No creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada”.

El ministro, cuyo proyecto se proponía invalidar la elección de jueces y magistrados, y mantener la elección de magistrados electorales y del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación, además de ministros de la SCJN, a través de un principio de “autocontención”, dijo que “con la misma autocontención que dio la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar; es decir, es estéril el estudio del fondo si ya se pronunciaron (Esquivel, Loretta, Batres y Pérez Dayán) por la improcedencia de este medio de control (la acción de inconstitucionalidad)”.

Al respecto, la ministra presidenta respondió que, según la Constitución, si no se alcanzan ocho votos, el proyecto se desestima: “Para declarar invalidez, se necesitan ocho votos y se desestiman. Ahora, como el proyecto no está declarando ni reconociendo validez el proyecto, sus resolutivos, ninguno está reconociendo validez. Por las razones que expresó el ministro González Alcántara en la misma sesión. Entonces, por eso no podemos votar por la validez”.

Durante el debate se incluyeron antecedentes de votaciones donde participaron al menos cinco ministros que hoy integran el máximo tribunal y que previamente desestimaron la posibilidad de que en una acción de inconstitucionalidad se diera la declaración de invalidez de reformas constitucionales, y tras dichos argumentos, se planteó cambiar los mismos.

(Lo único) que pide el pueblo de México a esta Corte es congruencia. Hoy vamos a demostrar si la tenemos o si aquí se juzga diferente en función de quiénes son las partes y cuáles son los intereses en juego Lenia Batres, Ministra de la SCJN



Las palabras que dieron la estocada final fueron las pronunciadas de Pérez Dayán; previo a su participación, el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá consideraba que se podía declarar la invalidez parcial de la reforma judicial.

“Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, declaró Pérez Dayán.

En el capítulo de legitimación de los partidos, declaró que “existen otras vías que protegen esos anhelos y que tienen como eje principal no el combate de normas electorales, sino el reconocimiento y protección de los derechos humanos”.

En la discusión de dicho capítulo, por mayoría de ocho votos, se reafirmó que PAN, PRI y MC estaban legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial.

El ministro Pérez Dayán aseguró que los partidos políticos, así como los legisladores que presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, poseen las facultades para promover dichos recursos; sin embargo, es “total y absolutamente improcedente y conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido”.

Además, lanzó una crítica contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al “no intervenir para que el asunto llegara a la Corte”.

Al inicio de la discusión, la cual duró más de siete horas, la ministra presidenta aseguró: “Para nuestra nación no es exagerado afirmar que cualquiera que sea la decisión a la que arribemos, será retomada por los libros de historia de nuestro país.

“En cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten, estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato: guardar y hacer guardar la Constitución”, dijo.

El pleno se había empantanado luego de que Lenia Batres solicitó aplazar la discusión y retirar el proyecto, lo cual fue rechazado por mayoría. Al final de la sesión se refutó otra petición de la ministra para asentar una declaratoria de no invalidez de la reforma.

CSP: Enmienda es para combatir la corrupción

Antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se adentrara en el debate sobre invalidar o no la reforma judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que la elección de jueces, ministros y magistrados es para combatir la corrupción dentro del Poder Judicial.

Cuestionó a los integrantes del alto tribunal si están conscientes de la decisión que ayer tomarían, pues insistió en que son ellos, particularmente la presidenta de la SCJN, Norma Piña, quienes ponen en tela de juicio la enmienda constitucional.

“Esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide. La reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada; sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación… ¿Por qué no le preguntan a los ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión?”, planteó.

La reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada; sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



En su conferencia en Palacio Nacional, exhibió un estudio hecho por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), titulado “El poder familiar de la Federación”, donde se exponen casos de tribunales y circuitos cuyos integrantes pertenecen a un mismo núcleo familiar.

“En la lista del estado de Jalisco aparece el caso de tres hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial”, destacó.

Asímismo, también cuestionó cómo es que uno de los titulares de la organización MCCI, Claudio X. González, se pronuncia en favor de la Corte y contra la reforma judicial.

“Ahora defienden la carrera judicial, como si cualquier persona que viniera sin nombre, sin apellido, sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No. Se los dividen entre los ministros y ministras, los espacios en la Corte.

“Entonces, ¿por qué se cambió la Constitución?, ¿por qué el pueblo de México está a favor de este cambio constitucional? Porque no queremos que haya corrupción, que haya privilegio; porque estamos en un proceso de transformación del país que decidió el pueblo de México”, insistió.

La mandataria pidió a Claudio X. González explicar cómo es que después de los señalamientos de MCCI, saldría a marchar horas más tarde por la Corte.

Nuevamente acusó a los ocho ministros que se oponen al plan judicial de querer ir contra la voluntad de 36 millones de personas que votaron a favor de su movimiento y por el plan C, así como en contra del Congreso de la Unión, que aprobó la reforma para llevar a jueces, ministros y magistrados a las urnas.

“Lo que está haciendo la Presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el Constituyente. Y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte… El día de hoy, esa decisión recae en la Corte, no en una minoría que quiere mantener sus privilegios”, dijo Claudia Sheinbaum.

Alerta ONU riesgo para independencia judicial

Desde la contramañanera, jueces y expertos hablaron sobre la histórica discusión que se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la reforma judicial. Además, recibieron a la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, quien alertó sobre los riesgos para la independencia de personas juzgadoras en México, al elegirlas por voto popular.

Encabezada por el magistrado Juan José Olvera López, en compañía del magistrado Rogelio Alanís Guerra y la magistrada Adriana Ortega Ortiz, quienes también expusieron la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en actos históricos que marcaron el rumbo de México.

Margaret Satterthwaite señaló que “uno de los principales riesgos es la manera de seleccionar a personas juzgadoras, sobre todo si no se seleccionan por mérito”, haciendo también referencia a la filtración de los perfiles a partir de los Comités de evaluación.

Además, señaló que, acorde con las normas internaciones con las que “comulga” la ONU, el “mérito” de una persona juzgadora se debe entender en tres cualidades: “capacidad de formación jurídica, integridad y honor, y aptitud”.

“Si bien las normas internacionales y la misma ONU no demerita cualquier método para elegir a las personas juzgadoras, sí toman como una luz roja aquellos que no tomen en cuenta el mérito”, comentó.

Asimismo, detalló: “Desafortunadamente, la elección de personas juzgadoras a través del voto popular tiene un gran riesgo para la independencia judicial, pues usualmente no ponen en el centro de las evaluaciones el mérito”.

“Si las personas en un país no pueden confiar en que las personas juzgadoras van a dictar justicia de manera imparcial, puede haber muchas maneras en cómo los contratos se llevan a cabo. Todo pone en riesgo las actividades cotidianas”, dijo.

Satterthwaite aseguró que “es extremadamente poco común, incluso único y sui géneris en el mundo, ver cómo cada juez en un país es destituido”, respecto al adiós de los jueces para elegirlos mediante una elección popular.

Igualmente, comentó que las renuncias “masivas” que se han presentado en el Poder Judicial (PJ) sin un motivo como la incapacidad, representa la violación al principio de inamovilidad de las personas juzgadoras.

“Es decir, cuando no se asegura que los jueces no sean removidos puede haber riesgos a la independencia judicial. Sobre todo, cuando esas remociones no corresponden a cuestiones como incapacidad para juzgar”, dijo.

La representante de las Naciones Unidas declaró que “una cuestión fundamental a considerar es que la independencia judicial no es un privilegio de las personas juzgadoras, sino un derecho humano”. Agregó que “proteger la forma en que se imparte justicia es una forma de proteger los derechos de todos”.

Oposición lamenta la decisión de la Corte

Partidos de oposición y Morena chocaron por la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desestimó los recursos de los partidos contra la reforma judicial.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, se comprometió a agotar todas las rutas legales, tanto nacionales como internacionales, para defender los derechos y la integridad del sistema judicial.

Mientras que la secretaria general del PAN, Noemi Luna, lamentó que la SCJN no haya actuado de manera correcta, y que permita una dictadura en México.

Señaló que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara estaba bien fundamentado, pero al final, dijo, hubo presiones, lo que “sigue hablando que hay un sistema corrupto”.

Añadió que pese al resultado, no van a claudicar, ya que confían que llegue el momento en que la historia ponga a cada quien en el lugar que le corresponde, además, que esperan que lleguen los tiempos en que el país vuelva a ser constitucional y apegado a derecho.

Por separado, el líder del PRI, Alejandro Moreno, dijo que la decisión estuvo “notoriamente determinada” por el repentino cambio de postura “del cobarde ministro Alberto Pérez Dayán, al que llamó también “traidor”.

Asimismo acotó que para él ser opositor es un acto de resistencia, de carácter, de valentía y de determinación, “que vamos a seguir ejerciendo desde el PRI, y siempre estaremos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios con tal de defender a la patria”.

Por su parte, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, dijo que Morena, de manera fraudulenta, se apropió de votos en la Cámara de Diputados, en los congresos locales y ahora en la SCJN, para, sin contar con la voluntad popular, sacar adelante una reforma que perjudica a la nación”.

Mientras que el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, reconoció la determinación de los ministros que defendieron “el orden constitucional, la autonomía del Poder Judicial y, lo más importante: los derechos de las personas”.

Aseguró que “el México de la razón” tendrá que resarcir el daño institucional provocado por el régimen de Morena, lo que será posible de la mano de las organizaciones y la sociedad civil.

Por su parte, Laura Ballesteros, de MC, declaró que hoy la SCJN “muere”, que lo ocurrido este martes no eran buenas noticias para México y advirtió una crisis en materia de derechos humanos.

En tanto, senadores de Morena celebraron la decisión de la Corte de no echar abajo la reforma judicial y reconocieron al ministro Alberto Pérez Dayán por su determinación de no apoyar el proyecto de Juan Luis González Alcántara.

El morenista Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, declaró que prevaleció la razón, la decencia y la legalidad: “Hoy la patria se salva. Sigue el proceso, y como lo dije, se va a elegir a las personas juzgadoras el primer domingo de 2025, y es un proceso de democratización muy importante. Me da mucho gusto que la actitud canalla ha sido derrotada”.

La vocera de Morena en la Cámara alta, Andrea Chávez, aseguró que, tras la decisión “triunfó la razón, la reforma al Poder Judicial persiste. La mayoría simple del pleno de la SCJN desechó la solicitud absurda e ilegal de Norma Piña”.

Félix Salgado Macedonio, senador morenista de Guerrero, aplaudió la resolución de la Suprema Corte y manifestó que “el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán se vestirá de gloria. ¡Cárcel a Piña!”.