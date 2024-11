PRI condiciona apoyo para ratificar a Rogelio Ramírez como titular de la SHCP

La bancada del PRI en San Lázaro condicionó su respaldo a la ratificación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público, a que primero explique los malos resultados obtenidos en materia económica en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados priistas, adelantó que este nombramiento de la presidenta Claudia Sheinbaum lo tendrá que reflexionar con sus compañeros de bancada, pero de antemano a título personal, dijo que votaría en contra.

“Vamos a reflexionarlo, pero primero nos tiene que explicar por qué el país hoy tiene casi el doble de deuda que la que dejó el presidente Peña Nieto y la que dejó el presidente Peña Nieto era la deuda histórica de este país.

“Ramírez de la O pasó de 10 billones de pesos a 18 billones de pesos. Nos tiene que explicar Ramírez de la O, por qué la canasta básica en este país en el 2018 costaba 50 dólares, el equivalente a 50 dólares, hoy cuesta el equivalente a 100 dólares.

“Nos tienen que explicar por qué destruyó el sistema de salud de este país; nos tienen que explicar qué pasa con las inversiones que se hicieron en Dos Bocas, en el AIFA, en Deer Park, en el Tren Maya y en Mexicana para saber por qué estas cosas no funcionan”, afirmó el legislador por Coahuila.

Entrevistado en el Senado de la República, Moreira Valdez dijo sobre las reformas al artículo 21 constitucional para darle más facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que no vienen acompañadas de un respaldo sólido de buenos resultados en materia de seguridad.

Recordó que a Morena se le ha dado todo como la creación de la Guardia Nacional de carácter civil que apoyó la oposición, sin embargo, ese partido, sostuvo, “nos traicionó, era una guardia militar”.

Pero, abundó, “vamos a suponer que hubiera sido eso, bueno, hubiera dado resultados, para nada, no dio resultados, o sea, lo que nos proponen de hacer cambios constitucionales y legales, más allá de si los apoyamos o no los apoyamos, no vienen respaldados por un diálogo nacional ni tampoco por estrategias que algunos de nosotros consideran exitosas”.

El líder de la fracción del PRI en San Lázaro comentó que este lunes próximo hablarán con el titular de la SSyPC, Omar García Harfuch, sin embargo, el tema es qué garantías hay de que va a haber paz en este país, “o sea, Morena se le ha dado todo lo que ha pedido, algunas veces con el voto de la oposición”.

PRI votará en contra de la desaparición de organismos autónomos

PRI votará en contra de la desaparición del INAI y otros organismos autónomos.

Rubén Moreira refrendó que el PRI votará en contra de la desaparición de los organismos autónomos como lo plantea la iniciativa que envió el expresidente López Obrador a la Cámara de Diputados, ya que es un golpe a la democracia y a la libertad de expresión y acceso a la transparencia.

“Nosotros estamos en contra de que se destruya la democracia mexicana, de que demos un paso más a la dictadura, de que se deshagan los órganos autónomos, unos de los cuales son garantes de la transparencia de los datos personales, otros son garantes de la libertad de prensa”, refirió.

Señaló que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no ha dialogado con los titulares de los organismos autónomos, lo cual, opinó, debería hacer junto con expertos, la sociedad, a fin de revisar a la luz de los tratados internacionales.

Luego de admitir que el oficialismo tiene los votos suficientes para que avance la desaparición de los órganos autónomos, recalcó que a la oposición sólo le queda alzar la voz y denunciar que es un grave error esa medida y cuando vengan las consecuencias, “el ciudadano valore quién tenía la razón”.

