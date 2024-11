Adrián LeBarón interpone denuncia por terrorismo ante la FGR

“Los municipios en México, una inmensa mayoría, están secuestrados y ahogados”, declaró el activista Adrián LeBarón cuando se presentó ante la Fiscalía General de la República, donde interpuso una denuncia por terrorismo.

Aseguró que los grupos criminales están buscando el control de los municipios, y señaló los casos particulares de Chilpancingo, donde asesinaron al alcalde, y la explotación de los dos autos bomba en Guanajuato.

“Para nosotros son actos de terrorismo, si yo siempre lo he demandado en el caso de mi hija y yo quiero hacer ver que sigue y que yo estoy inconforme”, señaló LeBarón.

Mencionó que es necesario que se les deje de ver como grupos de delincuencia organizada y se les señale como terroristas, ya que causan terror entre la población.

▶️#Video | Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) señaló que ante la CNDH (@CNDH) el caso de la masacre en dónde murió su hija sí fue atendido pic.twitter.com/McbVFcaUtp — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 13, 2024

Al ser cuestionado sobre el papel que jugaría Estados Unidos en el caso de que se les declarara terroristas a la delincuencia organizada, dijo que lo importante sería que los dos países colaboren para frenar la situación.

“Pienso que también deben de colaborar en la investigación y en lo que tengan para darle el seguimiento legal a las cosas, porque si no tienen elementos para la acusación, pues si no le quieren decir terrorismo, pues que le pongan un nombre, pero sembraron el miedo y hay mucho desplazamiento forzado”, señaló.

Respecto a la reelección de Rosario Piedra Ibarra, dijo: “Una vez me recibió; yo fui más de 15 veces, yo creo, a la Comisión. Nunca aceptaron dar una recomendación y yo siento que nos vamos a seguir topando con esa piedra. Es algo que yo no le veo a ella, aunque dicen que ahí fue un florero en la administración pasada y va a seguir siendo en esta administración porque se presta a que los casos no avancen”.

Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) asistió en la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia por terrorismo. Aseguró que los municipios en México “están secuestrados” pic.twitter.com/9pScNHC0jF — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 13, 2024

