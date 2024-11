Reelige 4T en CNDH a Rosario Piedra en proceso que Morena enturbió

En lo que fue el corolario de un proceso enturbiado por el empecinamiento de Morena de empujar la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la votación para definir este cargo se extendió hasta la madrugada de este miércoles, debido a la división en las filas del oficialismo y a los problemas de este bloque para lograr la mayoría calificada.

Cerca de las 2:00 horas, el pleno del Senado aprobó con 87 votos la ratificación de Rosario Piedra para repetir en el cargo durante el periodo 2024-2029.

En una sesión maratónica que inició al mediodía, el presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, decretó cuatro recesos porque las bancadas no lograban ponerse de acuerdo en el procedimiento electivo, pero, sobre todo, para hacer tiempo, debido a que no se tenía claridad sobre si los partidos de la 4T lograrían la mayoría calificada necesaria.

Durante la accidentada sesión salieron a relucir en reiteradas ocasiones los reproches de legisladores de oposición hacia Morena por incluir a Rosario Piedra en la terna, a pesar de que fue la peor evaluada de una lista de 15 aspirantes y a pesar de haber falsificado la firma del obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera.

La jornada estuvo marcada por la división en Morena, en donde de última hora se dio un viraje a la posición que se había perfilado en los últimos días, en el sentido de que desistirían de la ratificación de Rosario Piedra, ante las críticas por el desaseo en su inclusión.

Por la mañana, durante la junta previa, la bancada del guinda aprobó respaldar a Piedra, por tratarse de una “decisión de Estado”, según declararon varios de los legisladores a la salida.

Desde entonces se generó la idea de que ya había consenso respecto a la actual titular de la CNDH, pero al paso de las horas pudo saber, por legisladores que pidieron no revelar su identidad, que no había tal, pues varios morenitas no estaban de acuerdo con votar a favor de Piedra.

Además, no estaban presentes todos los senadores de Morena y sus aliados del PT y PVEM, por lo que no se garantizaba que se juntaran los 86 votos necesarios. La senadora del PT Yeidckol Polenvski se encuentra en Brasil, por lo cual se tramitó de inmediato una solicitud de licencia para poder llamar a su suplente Denisse Ortiz.

Esto provocó un sinfín de reuniones de cabildeo en corto, de un ir y venir del coordinador parlamentario de Morena, Adán Augusto López, y de aplazar y aplazar lo más que se pudiera la continuación de la sesión.

Trascendió que había la intención de Adán Augusto López Hernández de entregar las boletas a sus compañeros de bancada, a los del PT y PVEM, ya marcadas a favor de Piedra Ibarra. “No es que desconfíe de ustedes, pero hay que garantizar los votos”, les advirtió, según revelaron algunos legisladores.

Pero esto llegó a oídos de senadores del PRI y del PAN, quienes exigieron que hubiera una estricta vigilancia para garantizar que las cédulas fueran entregadas en blanco a cada legislador.

El PRI, a través de las senadoras Claudia Anaya y Cristina Ruiz, denunció que Morena estaba incurriendo en tácticas dilatorias para completar los votos y no haber un acuerdo firme entre su bancada.

“Rosario Piedra no es de su agrado, no se queden callados, díganle a su patrón (Andrés Manuel López Obrador) que no están de acuerdo con la imposición de Rosario Piedra”, aseguró Ruiz Sandoval al presentar una iniciativa sobre el IEPS a los combustibles.

Por la noche se caldearon los ánimos cuando el líder del Senado ordenó retirar una mampara que había sido introducida al salón de plenos por panistas. Ello originó un nuevo receso para que la Jucopo se reuniera y tomara varios acuerdos sobre el instrumento, así como determinar el proceso de elección.

La senadora del PAN, Ivideliza Reyes, forcejeó con la morenista Karina Ruiz, a quien intentó pegar con los tubos que sostenían la mampara, lo cual provocó el enojo y los gritos de Fernández Noroña.

“Senadora deje de estar agrediendo con esos tubos y no estoy de acuerdo con ello”, exhortó, tras alzar la voz: “Cumplan los acuerdos, basta de estar provocando, no estamos a su santa voluntad, aquí manda la mayoría y determinó un acuerdo con los grupos parlamentarios”. Y pidió a resguardo sacar “ese armatoste”.

Más tarde, al coordinador de Morena, Adán Augusto López, fuera de micrófono se le escuchó decir: “Ya que deje de joder”, ante la petición del senador panista Ricardo Anaya para que se quedara la mampara.

“No cabe duda que el ‘calderoncito’ es ahora el principal admirador de la ley del embudo”, refirió. E irónico, pidió que la oposición cumpla con los acuerdos tomados en la Jucopo, ya que “el día de mañana van a querer meter un burro ahí. Déjenles ahí su juguetito, que se entretengan en algo”.

La sesión transcurrió en ese tono de confrontación hasta la madrugada, y durante la misma hubo quien recordó que hoy es el cumpleaños del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le lanzó un “viva”.

En las posturas en tribuna, Rosario Piedra recibió críticas prácticamente de toda la oposición, que le reclamó el no hacer nada ante “la militarización” o ante los abusos contra los migrantes.

El líder de la fracción de MC, Clemente Castañeda, indicó que Rosario Piedra “ha sido prácticamente un tapete del poder, una tapadera de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.