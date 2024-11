Monreal reconoce uso de helicóptero

Ayer se hizo viral en las redes sociales un video en el que se aprecia el momento en que el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, aborda un helicóptero privado en un deportivo cercano al recinto legislativo.

En el video se observa que Monreal va acompañado del también diputado Pedro Haces, quien a su vez lleva a un niño tomado de la mano, también se puede ver al secretario General de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, y personal de resguardo de la Cámara baja.

Al respecto, Monreal reconoció que utiliza esta vía de transporte constantemente, desde que fue gobernador de Zacatecas, pero aclaró que los gastos no se hicieron con cargo a la Cámara de Diputados. “A lo mejor me verán seguido”, dijo.

Monreal, dijo este miércoles, que no negaría los hechos, y remarcó que desde que era gobernador de Zacatecas, entre 1998 y 2004, utiliza helicópteros para trasladarse cuando tiene una emergencia o debe atender un asunto urgente.

“Sí es cierto, yo desde que era gobernador, después de vez en cuando uso vehículos así, de tipo privado, lo he hecho desde hace muchos años y lo sigo haciendo cuando hay emergencias, urgencias, no es a cargo del erario, no es a cargo de la Cámara”, dijo el legislador.

En entrevista el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados remarcó que su viaje en helicóptero no se realizó con cargo al presupuesto público, ni tampoco se hizo en un día en el que hubiera sesión o en las instalaciones del recinto legislativo.

“No fue dentro de la oficina, no fue en sesión, fue simplemente el uso de un transporte privado. Lo hago con frecuencia, a lo mejor me van a ver seguido, nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita, a veces uso ese tipo de aeronaves”, comentó Monreal.

Al ser cuestionado sobre el acompañamiento de personal de la Cámara baja hasta el área de despegue, el líder morenista respondió: “normalmente me acompañan a donde voy, tienen la obligación, donde voy a reuniones o algún tipo de entrevistas me acompañan, no dentro del helicóptero, sólo a abordar la aeronave”.