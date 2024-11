Morena recortará el presupuesto que pidió el INE para elección judicial

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, señaló que “es un hecho que se reducirá el presupuesto” que el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió para 2025, año en que organizará la primera elección judicial.

“Hay que analizar, yo creo, de la mano con la presidenta (del INE, Guadalupe) Taddei, cómo pueden optimizarse sus procesos para que sea un recorte que esté planeado, que esté orientado, que se pueda ver cuál es la ruta para que sea efectiva la elección. Nosotros creemos que no puede ser mayor que lo que costó la elección presidencial este año”, dijo a medios.

Asimismo el presidente de la Cámara de diputados negó que el recorte al presupuesto del INE ponga en riesgo la organización de una elección inédita y compleja.

“Si se hace con responsabilidad, si se analiza rubro por rubro y se traza una ruta, pues no veo ningún riesgo. Evidentemente no se pretende hacer algo que ponga en riesgo la elección”, afirmó.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Monreal se reunirá con Taddei

Por su parte, Ricardo Monreal, dijo que se reunirá con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para reducir el monto del presupuesto que solicitan para realizar la primera elección de juzgadores del país.

El diputado aseguró que los más de 13 mil millones de pesos que pide el árbitro electoral serán reducidos.

“Voy a hablar con la presidenta del INE en los próximos días, tengo una buena opinión de ella, de la presidenta Taddei, y seguramente va a haber acuerdo para reducir este monto que nos parece enorme. No lo sé, no quiero decir ningún porcentaje, pero lo que sí será una realidad es que se reducirá. —¿A menos de lo que costó la elección presidencial?— No lo sé, no quiero decir ningún porcentaje, pero lo que sí será una realidad es que se reducirá”, apuntó.

El legislador señaló que algunos de los diputados de Morena perfilaron recortar a la mitad la solicitud que hará el INE, 13 mil 200 millones de pesos, para la organización de la elección de ministros, magistrados y jueces en junio de 2024.

También señaló que diputados de Morena calificaron de excesivo ese monto, debido a que el pasado proceso electoral federal para renovar la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, costó 9 mil millones de pesos, sin embargo, se declararon abiertos para dialogar con los consejeros del INE para revisar el monto que se solicitará para la elección judicial.

