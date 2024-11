INE entre apuros

Y nos piden estar pendientes de la sesión que se llevará a cabo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se tiene previsto que se discuta y seguramente se apruebe el proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera, que le permite al INE continuar con los preparativos de la elección de jueces, magistrados y ministros. Este tema, nos cuentan, tiene bastante relevancia, porque a los consejeros no pocas suspensiones los tienen con las manos atadas en torno al proceso de organización de los comicios. Y esa atadura tampoco es menor, pues apenas el viernes pasado trascendió que un juez, que ya había impuesto una primera multa de 54 mil pesos a cada consejero al considerar que han desacatado la suspensión que recién emitió, está por despacharles una nueva y si no dan pruebas de que están cumpliendo estaría dando aviso al Ministerio Público para ver si éste se los procesa, porque la falta en la que incurren, ha señalado, amerita, de acuerdo con la ley, destitución, inhabilitación y hasta cárcel. Nos hacen ver que en el INE con este tema y con lo de la reducción de presupuesto que se les viene encima ya no ven lo duro sino lo tupido. Uf.

